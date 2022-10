Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Bratislavská plaváreň odmietla jej burkini, spomína jemenská Slovenka

Salma Al Henami verí, že sa dočká a prezidentka Čaputová raz zaželá moslimom na Slovensku šťastný Ramadán: In this Slovak Muslim’s family, Islam is taboo and many hold anti-Islamic views

Salma Al Henami s kamarátkou Paulínou. (zdroj: Kvet Nguyen)

2. Rodinná firma zo Spiša dominuje šampónovému sektoru na Slovensku

Tipnite si, akú značku šampónov vyrába Herba Drug: Slovak cosmetics firm now tops the country's shampoo sales

3. Bezpečnosť košických chodcov a cyklistov má zabezpečiť grant od amerického miliardára

Zmeny sa dotknú nepríjemnej križovatky pri kruhovom objazde: Bloomberg grant to support traffic experiment in Košice

4. Zabudnuté banícke sídlo sa vracia k životu

V usadlosti na Gemeri bolo obnovených niekoľko konštrukcií: Neglected mining settlement to tourist attraction

5. Na Kysuciach pribudla nová atrakcia

Nachádza sa v Oščadnici: Unique view over the Kysuca River in Oščadnica

6. Muž a žena rovná sa láska? Nie tak celkom

Jazykovedný ústav zmenil definíciu lásky a podporil tak LGBT+ komunitu: Dictionary definition of love changed after LGBT+ killings

Definícia lásky sa na Slovensku oficiálne zmenila. (zdroj: Unsplash - Maico Pereira)

7. Často zabúdame, že mnoho z mozgov, ktoré opúšťajú Slovensko, patrí k menšinám

Slovenskí študenti spomínali na zavraždených mladých queer ľudí Matúša a Juraja aj v Holandsku: ‘I felt guilty for not being in Slovakia’

8. Vinohradnícke mestečko otvorilo nové kultúrne centrum

Historická budova bude patriť keramikárom, umelcom či vinárom: Modra manor house opens after massive overhaul

9. Cudzinci využijú svoje právo a 29. októbra pôjdu voliť

Pre politikov sme neviditeľní, hovoria: Foreigners turn to online translation apps and Slovak partners ahead of local elections

10. Čo všetko odporúča britský denník Guardian v Bratislave

Najlepší výhľad a najlepšia zmrzlina v hlavnom meste a ďalšie tipy na víkend: Weekend: The best Bratislava ice-cream and view?

