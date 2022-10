Matovič svoj status neľutuje, navrhuje upraviť len majetkové práva

Viskupič neverí, že vláda urobí niečo pre podporu LGBTI+ ľudí.

BRATISLAVA. Navrhneme upraviť majetkové práva osôb v spoločnej domácnosti. V nedeľnej relácii RTVS o 5 minút 12 to vyhlásil minister financií Igor Matovič (OĽaNO). S registrovanými partnerstvami nesúhlasí.

Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) neverí, že vláda urobí niečo pre podporu komunity LGBTI+. "Ak vláda niečo pripraví, budeme prví, čo to podporia," dodal.

Návrh nebol podľa Viskupiča šitý horúcou ihlou

Viskupič odmieta tvrdenia, že neschválený návrh zákona o partnerskom spolužití bol "šitý horúcou ihlou". "Verejnosť si myslí, že SaS niečo urobila narýchlo po vražde, predložený návrh vychádzal z programového vyhlásenia vlády, v strede leta sme ho vložili do Národnej rady SR," ozrejmil. Návrh podľa neho riešil základné otázky a netýkal sa len komunity LGBTI+.

Matovič v tejto súvislosti poukazuje na iné krajiny. "Urobili nejaké kroky (...) a na konci museli mať aj manželstvá homosexuálov, aj adopcie homosexuálov. A touto cestou my Slovensko nevydáme," skonštatoval. Dodal, že pre neho bude mužom vždy muž a ženou žena.

Obaja odsúdili teroristický útok zo Zámockej v Bratislave. Matovič však odmieta, aby za to bolo Slovensko odsudzované v Bruseli, pretože psychopati sa nájdu všade.

Pripomenul, že na "čiernej listine" vraha neboli len predstavitelia komunity LGBTI+. "Išiel zabiť politika, potom zabil homosexuálov, potom chcel zabiť Židov. Bol to prepnutý človek," dodal.

Internet treba kultivovať

Viskupič ho kritizuje, že namiesto zjednocovania chce len polarizovať spoločnosť. Poukázal pritom na Matovičov status na sociálnej sieti, v ktorom oznámil, že je heterosexuál.

Matovič status neľutuje, ani heterosexuáli by sa podľa neho nemali báť priznať k svojej orientácii. K statusu ho podľa jeho slov pomklo aj to, že zhromaždenie na podporu LGBTI+ komunity po vražde sprevádzala nenávisť a vulgarizmy.

"Nemôžem ísť s veľkými transparentami za lásku a šíriť nenávisť," vyhlásil. Viskupič reagoval, že zhromaždenie bolo o niečom inom, ako len o nadávkach.

Ochrana na Slovensku by podľa Matoviča mala byť zabezpečená každému občanovi krajiny bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie či sexuálnu orientáciu. "Nemôžeme dať teraz každému LGBTI+ príslušníkovi vlastného bodyguarda," dodal.

Zamyslieť sa podľa neho treba nad toleranciou nenávisti napríklad na internete. Súhlasí, aby v online priestore ľudia nevystupovali anonymne. Nevidí problém ani vo výnimočnom odpočúvaní telefónu bez schválenia prokurátorom či sudcom. "Je to ale otázka na právnikov," dodal.

Viskupič súhlasí s tým, že je potrebné kultivovať komunikáciu na internete. "Bezpečnostné zložky by však nemali mať prehnanú moc," skonštatoval.

Spresnenie účelu výdavkov privítal aj Hirman

Začiatok pomoci firmám s vysokými cenami energií sa pre blokovanie parlamentu opozičnou stranou SaS oneskorí z pôvodne plánovaného novembra až na december, pokračoval Matovič.

Viskupič kritiku odmietol. Plán pomoci firmám by mala vláda predstaviť sociálnym partnerom na pondelňajšom rokovaní tripartity.

"Práve kvôli tomu, že SaS v podstate dva týždne blokovala prijatie rozpočtu, ktorým sme mohli následne spustiť pomoc pre firmy, tak zrejme nestihneme pomôcť podnikom už od 1. novembra. Predpokladám, že pomoc bude až od 1. decembra," povedal Matovič.

Zablokovanie parlamentu opozíciou, vrátane SaS, pri schvaľovaní zmeny štátneho rozpočtu na tento rok bola podľa ministra šikana a dokazovanie si, že vláda nemá v parlamente väčšinu.

Viskupič oponoval, že vláda mohla zmeniť návrh rozpočtu do súčasnej podoby počas jedného dňa a nemusela sa ho snažiť opakovane schvaľovať. Spresnenie účelu výdavkov, ktoré nakoniec SaS v novele zákona presadila, podľa neho privítal napríklad aj minister hospodárstva Karel Hirman.

Koalícia sa stretne ešte v nedeľu

Aké ceny energií môžu očakávať v budúcom roku domácnosti a firmy na Slovensku, Matovič nechcel spresniť. Porovnal však zastropovanie cien silovej elektriny v Česku a na Slovensku, kde by mala na základe memoranda so Slovenskými elektrárňami cena silovej elektriny zostať na aktuálnej úrovni okolo 61 eur za megawatthodinu, pričom v Česku by mala byť podľa ministra trojnásobná.

Obaja politici sa zhodli, že použitie zákona, ktorý umožňuje znárodnenie na Slovensku vyrobenej elektriny, by malo dôsledky. Podľa Viskupiča ide o zbraň, ktorú je dobré mať, no nie je dobré ju použiť. Matovič potvrdil, že znárodnenie elektriny by nebolo v súlade s aktuálne platným právom EÚ.

K cenám energií by sa mala koalícia stretnúť ešte v nedeľu večer a riešiť by mala spôsob pomoci. V hre sú okrem dotácií, ktoré by znížili ceny pre konečného spotrebiteľa, aj spätné úhrady časti zvýšených nákladov napríklad energošekmi. Matovič sa prikláňa skôr k prvému variantu, ktorý obmedzuje rast inflácie.

Minister odmietol požadované zníženie dane z pridanej hodnoty pre gastro prevádzky na desať percent. Tento model by podľa neho pomohol viac bohatým ľuďom. Presadzuje naopak vracanie 20 % hodnoty tržieb z bločkov z gastoprevádzok.

To podľa neho zvýši záujem aj tržby týchto zariadení a navyše ukáže štátu ich reálne obraty. Viskupič oponoval, že tento návrh neúmerne zvýši náklad štátu a počet štátnych zamestnancov, ktorí budú časti tržieb vracať.