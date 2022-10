Žilinka podľa Kollára na prezidenta kandidovať nebude, ale podporil by ho

Šéf Sme rodina nevylúčil, že by sa kuffovci objavili na kandidátke jeho strany.

BRATISLAVA. Návrh zákona o partnerskom spolužití by mala pripraviť vláda a mal by riadne prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním. V diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to povedal šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Hnutie nepodporilo podľa neho takýto návrh z dielne SaS, pretože mali strach z jeho textácie. Líder SaS Richard Sulík poukázal, že návrh mohli posunúť do druhého čítania a tam sa mohlo jeho znenie pozmeniť.

Kollár je za to, aby sa upravilo nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, dedenie, prenos určitých práv a majetkoprávne vzťahy. "Rok sa o to Mária Kolíkova snažila a rok bola na koaličnej rade blokovaná," poukázal Sulík. Kollár doplnil, že ak terajší minister spravodlivosti Viliam Karas návrh pripraví, Sme rodina to podporí.

Predseda parlamentu si myslí, že Slovensko musí už teraz riešiť náhradu za systém protivzdušnej obrany S-300, ktorý darovalo Ukrajine. S veľvyslancom USA sa dohodol na príprave ponuky na kúpu systému Patriot.

Sulík neverí ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (OĽaNO) "ani nos medzi očami", pretože pri Patriotoch podľa neho zavádzal a klamal. "Hovoril, že S-300 máme navždy odovzdať a za to dostaneme Patriot zatiaľ na dva roky a potom sa to vybaví, či tu ostane natrvalo, alebo to budeme môcť za nejakú dobrú cenu odkúpiť," povedal Sulík. Na to Kollár reagoval, že počul od Naďa to isté.

V prípade, že by generálny prokurátor Maroš Žilinka kandidoval na prezidenta, získal by podporu Sme rodina, povedal Kollár. Má však informácie, že kandidovať nebude. Taktiež uviedol, že ak príde k dohode, je možné, že sa "kuffovci" objavia na kandidátke Sme rodina.

Sulík povedal, že verejnosť sa čoskoro dozvie, či Martin Klus ostáva členom SaS alebo odchádza. Ak OĽaNO nestiahne z funkcie ministra financií Igora Matoviča, SaS by pri prípadnom odvolávaní premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) podľa Sulíka hlasovala za jeho pád. Sulík však podotkol, že budú mať aj podmienku a to ich daňové zákony.