SME Minúta: Známi sú štyria primátori krajských miest, svoj post obhájili (výsledky volieb 2022)

Veľká časť slovenskej verejnosti dala podľa Hegera hlas demokratom a nenechala sa oklamať klamstvami opozície. Premiér to vyhlásil v reakcii na predbežné výsledky volieb predsedov samosprávnych krajov.

Heger zdôraznil, že ide o vysvedčenie pre populistov, ktorí klamú, chcú si zabezpečiť svoju beztrestnosť a vrátiť sa agresívne k moci. "To, že demokrati dostali hlas a podporu vo voľbách, ukazuje, že demokraciu na Slovensku chceme mať a udržať si ju," uviedol.

To, že voľby boli prvýkrát spojené, podľa premiéra výrazne pomohlo účasti v krajských voľbách. "Prinieslo to však aj veľa dobrého ponaučenia do ďalších volieb," povedal.

Minister financií Matovič zdôraznil, že hnutie OĽANO má po týchto voľbách štvrtinu zo všetkých krajských predsedov.

"Dnes sú to dva roky a osem mesiacov od parlamentných volieb a tie výsledky zďaleka nie sú také, ako mnohí strašili. Populisti a mafiáni z opozície si mysleli, že toto bude ich krok k návratu k moci. Demokratický volič však prišiel voliť a pomohol demokratickým kandidátom," zhodnotil. (TASR)