Čakajú v zápche, na parkovacie miesto, čakajú na byt. Košičania doplácajú na vlastný úspech

Z vodičov majú chodci strach.

KOŠICE. V neobyčajne chladné októbrové ráno stoja na autobusovej zastávke Rovníková na Sídlisku nad Jazerom v Košiciach traja ľudia. Po niekoľkých teplých týždňoch je zrazu mínus jeden stupeň Celzia, takže sa nervózne prechádzajú okolo zastávky, šúchajú si prsty a so zúfalstvom v očiach sledujú prichádzajúci autobus.

Ten je od nich vzdialený len asi desať metrov, no musí ešte prejsť cez križovatku, čo je v raňajšej košickej zápche výzva. Čakajúci na zastávke očami tlačia autobus dopredu, no aj napriek ich prosebným pohľadom trvá ešte takmer desať minút, kým môžu konečne nastúpiť.

V autobuse následne prebieha družná debata cestujúcich, ktorí sa boja, že nestihnú prísť do práce.

"Kedysi som bola v nákupnom centre, kde pracujem, do dvadsiatich minút. Dnes tam budem cestovať asi hodinu," hovorí Anna Majcherová, ktorá do práce cestuje z okrajovej mestskej časti Krásna.

Takto vyzerá bežné ráno veľkej časti Košičanov už niekoľko posledných rokov.

Košice totiž podľa oslovených analytikov doplácajú na to, že obyvatelia sú čoraz bohatší, majú viac áut, kupujú viac bytov, no potrebujú lepší dopravný systém aj viac parkovacích miest a mesto sa tomu nestíha prispôsobiť.

Rast v meste má zároveň aj odvrátenú stranu. Všadeprítomnú chudobu, pred ktorou si mnohí zatvárajú oči.

Každá minúta sa počíta

Hoci majú Košice podľa minuloročného sčítania 229-tisíc obyvateľov, čo je len necelá polovica oproti Bratislave, so zápchami sa obe mestá trápia rovnako. Počas bežnej prevádzky hlavné ťahy umožňujú cestujúcim prísť z okrajovej časti mesta do centra asi za 15 minút. V zápche je to takmer hodina.