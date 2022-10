Ranný brífing: Doktor práv Fico sa opäť spýtal zle, Paríž s Berlínom nahrávajú Moskve

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Referendum, ktoré inicioval opozičný Smer, bude môcť prezidentka Zuzana Čaputová vypísať iba s jednou otázkou. Druhá totiž odporuje ústave, rozhodol Ústavný súd. Otázka znela, či by mala vláda bezodkladne podať demisiu.

Vzťahy medzi Francúzskom a Nemeckom sú čoraz horšie a stretnutie Emmanuela Macrona a Olafa Scholza to len potvrdilo. Os Berlín-Paríž, ktorá dostala Európsku úniu cez menovú krízu či pandémiu, sa zasekáva, čo najviac vyhovuje kremeľskému režimu.

Ich kód navádza rakety a strely, ktoré na Ukrajine nielenže ničia kritickú infraštruktúru, ale aj detské ihriská, mosty pre peších či parky. Kto sú moskovskí a petrohradskí muži a ženy ukrývajúci sa za aktuálnymi ruskými útokmi? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prezidentka môže vypísať Ficovo referendum iba s jednou otázkou, druhá je v rozpore s ústavou

Ústavný súd odmietol referendovú otázku o okamžitom páde vlády. (zdroj: TASR)

Referendum o predčasných voľbách, ktoré vyvolala strana Smer, vypíše prezidentka len s jednou otázkou. Prvú z dvoch otázok, ktoré Smer v petícii za vypísanie referenda navrhoval, označil Ústavný súd za protiústavnú. Autori sa ňom chceli pýtať na to, či chcú občania okamžitý pád vlády.

„Predmet referenda smeruje k prelomeniu pravidiel v Ústave,“ povedal sudca spravodajca Rastislav Kaššák.

Druhá otázka je v poriadku, jej znenie je: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia NR SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR, a to zmenou Ústavy SR?“

Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila, že rozhodnutie Ústavného súdu rešpektuje a čo najskôr zverejní termín referenda. „Termín oznámim hneď, ako to bude možné, teda po zverejnení rozhodnutia súdu v zbierke zákonov,“ uviedla prezidentka.

Viacerí odborníci od začiatku upozorňovali, že Smer sa chce pýtať zle. Podobnú otázku nepripustil Ústavný súd do referenda aj vlani.

Ústavný súd povedal, čo musel: Kým referendum o predčasných voľbách je „len“ mimoriadne nerozumné opatrenie, návrh, aby ľudia v referende vláde prikázali podať demisiu, je už doslova ústavnoprávna perverznosť. Zvrhlosť tohto aktu ešte podčiarkuje, keď sa pri ňom navrhovatelia zaštiťujú suverenitou ľudu, píše Peter Tkačenko.

Ústavný súd povedal, čo musel: Kým referendum o predčasných voľbách je „len" mimoriadne nerozumné opatrenie, návrh, aby ľudia v referende vláde prikázali podať demisiu, je už doslova ústavnoprávna perverznosť. Zvrhlosť tohto aktu ešte podčiarkuje, keď sa pri ňom navrhovatelia zaštiťujú suverenitou ľudu, píše Peter Tkačenko.

Chcete odškodnenie za očkovanie proti covidu? Musíte sa súdiť

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: TASR)

Trombóza, mozgová príhoda či pľúcna embólia. Na Slovensku sú stovky ľudí, ktorí mali po očkovaní proti covidu závažné nežiaduce účinky. Štát ich za poškodenie zdravia neodškodní skôr, ako o tom rozhodne súd.

Najnovšie je ministerstvo zdravotníctva podľa navrhovanej novely zákona o lieku pripravené odškodňovať aj za nežiaduce účinky liekov proti covidu. Odškodnenie však rovnako nevyplatí skôr, ako o tom rozhodne súd. Novela je momentálne v pripomienkovom konaní.

Na Slovensku sú k dispozícii proti covidu lieky Paxlovid, Ronapreve, Lagevrio a Dexametazon. Štátny ústav pre kontrolu liečiv eviduje desiatky podozrení na ich nežiaduce účinky.

V porovnaní s Českom sa obyvateľ Slovenska dostane k odškodneniu ťažšie. U nášho západného suseda o ňom rozhoduje aj ho vypláca ministerstvo zdravotníctva. V závažnejších prípadoch na posúdenie poškodenia zdravia zriadi nezávislú odbornú komisiu.

V krátkosti z domova:

Nezákonné stíhanie kajúcnikov: Stíhanie kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu za svedectvá, ktoré usvedčovali exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského z korupcie, bolo nezákonné. Generálna prokuratúra na rozdiel od minulosti tentoraz takzvaný antitím nepodržala.

Nezákonné stíhanie kajúcnikov: Stíhanie kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu za svedectvá, ktoré usvedčovali exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského z korupcie, bolo nezákonné. Generálna prokuratúra na rozdiel od minulosti tentoraz takzvaný antitím nepodržala.

Univerzita Komenského nepreruší výučbu: Univerzita Komenského v Bratislave po 17. novembri nezatvorí svoje brány a výučbu nepreruší. Ostáva však v protestnej pohotovosti a dôrazne žiada kompetentných o čo najrýchlejšie predstavenie systémového, dlhodobo udržateľného a predvídateľného riešenia súčasného stavu.

Univerzita Komenského v Bratislave po 17. novembri nezatvorí svoje brány a výučbu nepreruší. Ostáva však v protestnej pohotovosti a dôrazne žiada kompetentných o čo najrýchlejšie predstavenie systémového, dlhodobo udržateľného a predvídateľného riešenia súčasného stavu. Korovanírus na Slovensku: PCR testy odhalili 257 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 167 testov. V nemocniciach aktuálne leží 644 pacientov, pribudlo aj šesť obetí ochorenia Covid-19.

Toľko sporov medzi Parížom a Berlínom dlho nebolo, nahráva to len Putinovi

Emmanuel Macron a Olaf Scholz navonok nedávali spory najavo. (zdroj: TASR/AP)

Na spoločných zasadnutiach francúzskej a nemeckej vlády sa zväčša nič zásadné nedohodlo. „Tieto stretnutia a francúzsko-nemecká spolupráca sú však kľúčové pre fungovanie Európskej únie a nikdy od roku 1963 sa žiadne z nich nezrušilo,“ pripomenul pre Deutsche Welle Stefan Seidendorf z Nemecko-francúzskeho inštitútu.

Keď sa v stredu na obede v Paríži stretli francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz, obaja vedeli, že vzťahy ich krajín sú čoraz horšie. Os Berlín-Paríž, ktorá dostala Úniu cez menovú krízu alebo cez pandémiu, sa totiž postupne zasekáva.

Dôkazom tejto skutočnosti je už len to, že namiesto obeda štátnikov sa malo v tento deň konať spoločné zasadnutie kabinetov. To sa však zrušilo a posunulo sa na január. Francúzske médiá tak píšu o ľadovo chladných vzťahoch.

Jedným z dôvodov sporu je podľa analytikov francúzska frustrácia z toho, že aj keď po ruskom napadnutí Ukrajiny Nemecko oznámilo výraznú modernizáciu armády za sto miliárd dolárov, Berlín sa chce spoliehať najmä na americké zbrane. Nepodporí teda európske zbrojárske firmy, z ktorých tie najväčšie majú sídlo práve vo Francúzsku.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinci sa obávajú zimy: Rusi útočia na elektrickú infraštruktúru. Ukrajinské mestá trpia výpadkami elektriny, ľudia si sušia umyté vlasy pri kúrení v aute. To najhoršie však môže prísť v zime, ak ukrajinskí civilisti zostanú bez tepla.

Rusi útočia na elektrickú infraštruktúru. Ukrajinské mestá trpia výpadkami elektriny, ľudia si sušia umyté vlasy pri kúrení v aute. To najhoršie však môže prísť v zime, ak ukrajinskí civilisti zostanú bez tepla. Osem rokov vo vojne: Má 51 rokov a posledných osem rokov strávil v rusko-ukrajinskej vojne. Keď v roku 2014 odchádzal Šajtan na front, mal päť detí a bol odhodlaný chrániť svoju vlasť a budúcnosť detí. Bývalý vodič nákladiakov je odvtedy na fronte, vracia sa len na niekoľkomesačné prestávky na doliečenie a oddych. Za odvahu v bojoch získal aj ocenenie.

Má 51 rokov a posledných osem rokov strávil v rusko-ukrajinskej vojne. Keď v roku 2014 odchádzal Šajtan na front, mal päť detí a bol odhodlaný chrániť svoju vlasť a budúcnosť detí. Bývalý vodič nákladiakov je odvtedy na fronte, vracia sa len na niekoľkomesačné prestávky na doliečenie a oddych. Za odvahu v bojoch získal aj ocenenie. Putin čelí kritike: Ruského prezidenta Vladimira Putina už priamo konfrontovali niektorí členovia z jeho najužšieho okruhu. Inštitút pre štúdium vojny v situačnej správe oznámil, že Putin čelí kritike v súvislosti s nedostatočným postupom vojenskej invázie na Ukrajine.

Ruského prezidenta Vladimira Putina už priamo konfrontovali niektorí členovia z jeho najužšieho okruhu. Inštitút pre štúdium vojny v situačnej správe oznámil, že Putin čelí kritike v súvislosti s nedostatočným postupom vojenskej invázie na Ukrajine. Príprava na obranu Chersonu: Ruské sily sa chystajú do najťažšieho z bojov v Chersonskom regióne, povedal poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. Kremeľ sa pripravuje na obranu najväčšieho mesta pod jeho kontrolou pred ukrajinskou protiofenzívou. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa ruské sily pripravovali mesto opustiť.

Ruské sily sa chystajú do najťažšieho z bojov v Chersonskom regióne, povedal poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. Kremeľ sa pripravuje na obranu najväčšieho mesta pod jeho kontrolou pred ukrajinskou protiofenzívou. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa ruské sily pripravovali mesto opustiť. Varovanie pred špinavou bombou: Americký prezident Joe Biden varoval Rusko pred použitím špinavej bomby vo vojne na Ukrajine. Povedal, že takéto vystupňovanie konfliktu by bolo ťažkou chybou. USA a ich spojenci majú podozrenie, že Rusko môže použiť špinavú bombu pri útoku pod falošnou vlajkou.

Americký prezident Joe Biden varoval Rusko pred použitím špinavej bomby vo vojne na Ukrajine. Povedal, že takéto vystupňovanie konfliktu by bolo ťažkou chybou. USA a ich spojenci majú podozrenie, že Rusko môže použiť špinavú bombu pri útoku pod falošnou vlajkou. Ruský teroristický režim: Poľský Senát uznal ruskú vládu za teroristický režim. Všetci prítomní senátori odsúdili ruskú agresiu a vyzvali všetky krajiny, ktoré podporujú mier, demokraciu a ľudské práva, aby sa ruské úrady označili za šíriteľov terorizmu.

Zo zahraničných webov:

Nakúpili a ešte im zaplatili. Prečo sa cena plynu prepadla do záporu

Katarský LNG tanker. (zdroj: SITA/AP)

Zemného plynu je v Európe v týchto dňoch priveľa. Jeho ponuka prevyšuje dopyt, a tak cena komodity v zmysle zákonitostí trhu klesá. Málokto však predpokladal, že takzvaná spotová cena plynu (na okamžité dodanie) na holandskej burze TTF sa prepadne do mínusu. Stalo sa tak v utorok, hoci len na krátky čas, kým cena sa opäť odrazila nahor.

V uplynulých mesiacoch situáciu na trhu formovali očakávania, že plynu nebude na nadchádzajúcu zimu dosť, a tak ho Európania nakupovali po celom svete. Keďže sa nemohli spoľahnúť na ruské dodávky, zamerali na dovoz skvapalneného plynu, predovšetkým z USA.

Zásobníky plynu sú v súčasnosti vo väčšine krajín EÚ naplnené na viac ako 90 percent. Pôvodne sa počítalo s tým, že budú do začiatku novembra naplnené na 80 percent.

Pri brehoch Európy tak momentálne čakajú na vyloženie desiatky tankerov s LNG. Svoj náklad nemajú kde vypumpovať, pretože LNG terminály sú preťažené. Zhruba desať percent globálnej flotily LNG tankerov sa zmenila na plávajúce úložiská.

V krátkosti z ekonomiky:

Ďalšia protiinflačná pomoc: Vláda schválila ďalšiu protiinflačnú pomoc najzraniteľnejším skupinám, pre viac ako 150-tisíc ľudí, vo výške sto eur, v celkovom objeme 15,6 milióna eur. Niektoré skupiny sa v prvej vlne nedostali k pomoci alebo "prepadli cez sito", tak im budú podľa premiéra Eduarda Hegera vyplatené v druhom balíku pomoci.

Vláda schválila ďalšiu protiinflačnú pomoc najzraniteľnejším skupinám, pre viac ako 150-tisíc ľudí, vo výške sto eur, v celkovom objeme 15,6 milióna eur. Niektoré skupiny sa v prvej vlne nedostali k pomoci alebo "prepadli cez sito", tak im budú podľa premiéra Eduarda Hegera vyplatené v druhom balíku pomoci. Ľudia sa vrátili do kamenných obchodov: Obava, že po pandémii sa ľudia nevrátia do kamenných obchodov, sa nenaplnila. Naopak, zákazníci ubudli e-shopom. Slovenské e-shopy predpokladajú pokles objednávok za posledný štvrťrok približne o desatinu. Napriek ťažkostiam však nezúfajú, straty môžu dohnať vďaka Black Friday a Vianociam.

Obava, že po pandémii sa ľudia nevrátia do kamenných obchodov, sa nenaplnila. Naopak, zákazníci ubudli e-shopom. Slovenské e-shopy predpokladajú pokles objednávok za posledný štvrťrok približne o desatinu. Napriek ťažkostiam však nezúfajú, straty môžu dohnať vďaka Black Friday a Vianociam. Pomoc Nemecka pre Uniper: Nemecko sa pripravuje na prípadné zvýšenie pomoci pre kľúčového dovozcu plynu Uniper na dvojnásobok. To by znamenalo približne 60 miliárd eur. Finančná situácia nemeckej energetickej spoločnosti sa stále zhoršuje, keďže firma musí výpadky v dodávkach ruského plynu riešiť nákupom omnoho drahšej suroviny na spotovom trhu.

NHL má nového železného muža. Kessel odohral 990 ligových zápasov po sebe a utvoril rekord

Center Vegas Golden Knights Phil Kessel. (zdroj: TASR/AP)

Keď sa v roku 1987 skončila dvanásť rokov trvajúca séria Douga Jarvisa, ktorý odohral v NHL 967 zápasov za sebou, bolo ťažké predstaviť si, že ju niekedy niekto napodobní. Chce to mix všeličoho – schopnosti hrať dlhodobo na vysokej úrovni, šťastia pri úsilí vyhnúť sa zraneniam, pevnej vôle a dobrej kondície.

Za vyše desaťročie totiž hokejista čelí veľkému množstvu podnetov, prečo občas vynechať duel. A preto sa cez métu deväťsto zápasov dostane málokto. Jarvisa v sezóne 2021/22 prekonal Keith Yandle. Jeho séria sa skončila na čísle 989 a rekordérom bol podstatne kratšie ako jeho predchodca.

V zápase Vegas Golden Knights a San Jose Sharks odohral svoje 990. stretnutie bez jedinej pauzy Phil Kessel, útočník „zlatých rytierov“. Keď sa jeho séria bez prestávky začala, svet ešte nepoznal iPad, nabíjačky na elektromobily, pieseň Just the Way You Are či film Avatar.

Nový železný muž Národnej hokejovej ligy je opradený mýtmi. Údajne miluje hotdogy, povráva sa, že sa viackrát so spoluhráčmi nepohodol až tak, že spôsobil problémy v tíme, a už z predvádzanej hry občas vidno, že obrana je preňho neobľúbený pojem.

Ako žije opatrovateľka? Rakúsky dôchodca ju balí na historky, keď bol dozorcom v koncentráku

Mária Rimčuková a rakúsky dôchodca, o ktorého sa stará, vo filme Jara Vojteka Turnus. (zdroj: Peter Harum)

Mária Rimčuková trávi všetok čas s rakúskym dôchodcom, ktorému musí pomáhať úplne so všetkým. Namiesto iskrivých večerov s romantickým podtónom zažíva každodennú rutinu a nudu.

Čas sa jej vlečie a pritom nezmyselne preteká pomedzi prsty. Aj keď nerozumie dobre po nemecky, počúva jeho vojenské historky zo Stalingradu alebo z koncentračného tábora, kde pôsobil ako dozorca. A odráža jeho návrhy na spolužitie.

Sú momenty, keď to vyzerá takmer ako vo filmoch Ulricha Seidla, kde sa zvyčajne vyplavujú temné stránky rakúskych domácností a pivníc. Toto však nie je dokument o Rakúšanoch, toto je realita slovenskej ženy, ktorá sa ako jedna z mnohých vydala na dráhu opatrovateľky, aby si privyrobila.

Mária Rimčuková sa popri kamionistovi Štefanovi Gondegovi a sadrokartonistovi Pavlovi Letkovskom stala hrdinkou nového filmu Jara Vojteka s názvom Turnus.

V krátkosti z kultúry:

Anasoft Litera 2022: Debutovú knihu, novelu Žobráci, vydal takmer pred polstoročím. Odvtedy stále píše. A za svoju ôsmu knihu, zbierku piatich poviedok Ľútostivosť, získal Stanislav Rakús literárnu cenu Anasoft litera 2022. Prináša v nej príbehy, v ktorých aj prostredníctvom motívov choroby, osamelosti, smrti, ale i konfrontáciou staroby s mladosťou vznikajú obrazy zo života obyčajných ľudí.

Debutovú knihu, novelu Žobráci, vydal takmer pred polstoročím. Odvtedy stále píše. A za svoju ôsmu knihu, zbierku piatich poviedok Ľútostivosť, získal Stanislav Rakús literárnu cenu Anasoft litera 2022. Prináša v nej príbehy, v ktorých aj prostredníctvom motívov choroby, osamelosti, smrti, ale i konfrontáciou staroby s mladosťou vznikajú obrazy zo života obyčajných ľudí. Deväťsto ľudí donútil vziať si život: To, čo sa udialo v roku 1978 v juhoamerickom štáte Guyana, patrí k najhorším objavom polície v histórii a dodnes zostáva fenoménom. Masová samovražda vyše 900 ľudí vedená americkým reverendom, bola nepochopiteľná. Veľa však ozrejmila magnetofónová páska, ktorá sa na mieste činu našla. Vznikol o nej dokumentárny film.

To, čo sa udialo v roku 1978 v juhoamerickom štáte Guyana, patrí k najhorším objavom polície v histórii a dodnes zostáva fenoménom. Masová samovražda vyše 900 ľudí vedená americkým reverendom, bola nepochopiteľná. Veľa však ozrejmila magnetofónová páska, ktorá sa na mieste činu našla. Vznikol o nej dokumentárny film. Punkové legendy spievajú proti Putinovi: Punkeri z legendárnej kapely Dezerter už v 80. rokoch spievali texty plné rozhorčenia. Dnes sú šesťdesiatnici, zažili pád komunizmu aj vzostup nacionalizmu. Tak ako sa prv vysmievali komunistickým policajtom a súdruhom, dnes zasa konzervatívnej vláde, propagande a Putinovi.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Matej Drlička. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo podal demisiu? Aký tlak cítil na svoje odvolanie? A prečo politikom uľahčil svoje odvolanie? Čo bude teraz s rozbehnutými zmenami v SND? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Matejom Drličkom, odchádzajúcim riaditeľom SND.

Zoom: Vedec tvrdí, že na dne mora môže byť mimozemská sonda

Vedec tvrdí, že na dne mora môže byť mimozemská sonda Vedátorský podcast: K objavom viedli chyby v experimente aj zabudnuté jedlo

Karikatúra

K urnám. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Karí kurča na jablkách. (zdroj: Fotolia)

Jablká nepatria len do koláčov. Ponúkame vám desať receptov na hlavné jedlá a šaláty s jablkami.

