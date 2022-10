Psychológ: Ľudia volia radšej isté dva rožky, ako neisté tri hlavné jedlá

Župné a komunálne voľby budú v sobotu 29. októbra.

BRATISLAVA. Počasie, rodina, či aktuálne celospoločenské témy. Na účasť človeka na voľbách vplýva viacero faktorov.

O tom, ako ovplyvňujú volebné správanie konkrétneho človeka, sa denník SME rozprával so psychológom RICHARDOM BODNÁROM z nemocnice v Trebišove.

Aké faktory zo psychologického hľadiska vplývajú na človeka pri rozhodovaní sa, či sa zúčastní na voľbách?

Zdanlivo nepodstatným, no dôležitým faktorom je napríklad počasie. Ak je pekne, slnečno, tak ľudia idú voliť v oveľa väčšej miere, ako keď je daždivo, sychravo alebo hmla.

Faktor počasia sa prejavuje najmä v menších obciach. Keď je pekne, tak sa ľudia idú prejsť a popritom odvolia. Smerodajné je to hlavne pri starších ľuďoch. Štatistiky ukazujú, že v malých obciach ide v prípade krajšieho počasia voliť až o takmer desať percent viac ľudí, ako keby bolo škaredé počasie.

Počasie však nemá vplyv na skalných voličov, ktorí idú voliť bez ohľadu na to, ako je von.

Potom sú ľudia, ktorí nevedia koho majú ísť voliť, ale aj tak idú do volebnej miestnosti a radšej vhodia do urny neplatný hlas, ako by nešli voliť.

Aké sú ďalšie faktory?