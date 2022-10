Viskupič: Rozpočtové provizórium je problém, ale nie katastrofa

Vyjadruje sa k rozpočtu na rok 2023.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH

"Toto je nafúknutý, populistický, predvolebný rozpočet, ktorý má veľa miliárd nerozdelených. Sú to potenciálne jadrové bomby Igora Matoviča. Ak by sme mali štandardného ministra financií, ktorý dodržiava zákony a správa sa rozumne..., ale my máme ministra financií, akého máme," hovorí poslanec a predseda Výboru pre financie a rozpočet NR SR MARIÁN VISKUPIČ (SaS).

SaS otvorene hovorí, že nepodporí rozpočet. Vláda zas tvrdí, že bez rozpočtu nastane katastrofa a nebudú vedieť pomôcť ľuďom ani firmám. Hlasovanie o rozpočte sa blíži, zatiaľ však nevidno žiadne zásadné rokovania medzi vládou a odídenou SaS.

Marián Viskupič je zakladajúcim členom strany SaS, jej krajským predsedom v Trnavskom kraji, predsedom Výboru pre financie a rozpočet NR SR a poslancom Trnavského samosprávneho kraja,

v rokoch 2010 - 2012 pracoval ako generálny riaditeľ sekcie majetku a infraštruktúry na ministerstve obrany,

študoval učiteľstvo matematiky – biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr študoval odbor Ekonomika a manažment podniku na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Zhodneme sa na tom, že ak by bolo rozpočtové provizórium, bola by to pre krajinu katastrofa?

Myslím si, že nie. Rozpočtové provizórium je problém, ale nie katastrofa. Je to zákonom opísaný stav, keď sa neprijme rozpočet do konca roka. Má svoje pravidlá, v zásade hovorí, že sa míňa jedna dvanástina vlaňajších výdavkov. Sú však výnimky, kde sa môže minúť aj viac.

Všetky platy verejných zamestnancov, ktoré sú pokryté kolektívnou zmluvou, vedia byť vyplatené aj nad sumu jednej dvanástiny ročných výdavkov. Takisto sa všetky výdavky týkajúce sa eurofondov vedia používať do akejkoľvek výšky. Sú viaceré výnimky, ktoré zabezpečujú, že krajina vie fungovať.

Provizórium je na to, aby sa aj ďalej pokračovalo v rokovaniach a vo finále sa vždy rozpočet schválil. Určite to nie je katastrofa a nie je to tak, ako to prezentuje vládna koalícia, že dáva zamestnávateľov, ale aj občanov alebo poslancov ako rukojemníkov, že vydierajú a hovoria, že štátny rozpočet musí byť prijatý.

Štátny rozpočet by mal byť predstavený tak, aby pomáhal krajine. Aby nastavenia príjmov, výdavkov a deficitu boli v stave, že krajine pomáhajú.

Analytik Martin Smatana napríklad hovorí, že pre zdravotníctvo by to bola katastrofa. Prečo v tejto situácii už dopredu hovoríte, že nepodporíte návrh rozpočtu? Nie je zodpovedná politika skôr rokovať, stretávať sa, pracovať, namiesto deklarácií dopredu, že žiadny rozpočet nepodporíte?

Hovoríme, že nevieme podporiť rozpočet tak, ako bol schválený na vláde a predložený do parlamentu. Nepovedali sme, že nebudeme rokovať a že a priori nevieme podporiť žiadny rozpočet. Ten, ktorý bol predložený, je však nepodporiteľný. Viac krajine škodí, ako pomáha.

Rokujete o ňom?