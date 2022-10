Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Naberte odvahu a zatvorte sa do hororovej izby

Prehľad podujatí v Bratislave s halloweenskym nádychom: Top 10 events in Bratislava

9. Poznala všetky bratislavské pamiatky, ale mnohí o nej nikdy nepočuli

Gisela Weyde, priekopníčka a Bratislavčanka z Košíc, zdemokratizovala umenie. Pre lásku sa vzdala kariéry: She knew all Bratislava monuments, yet was told to learn to speak Slovak

8. Slavín nikdy nebol len vojenským cintorínom, hovorí historička

Prečo je socha na vrchole pamätníka problémom? Slavín is a Russian foot set in Slovakia, says historian

Slavín vo farbách Ukrajhiny. Podľa kunsthistoričky nešlo o žiadne zneuctenjie, kritici naopak naskočili na vlak prokremeľskej propagandy. (zdroj: Marko Erd)

7. Z bratislavského letiska do tureckého Dalamanu

Letisko predstavilo zimný letový poriadok: New destinations in Bratislava airport's winter schedule

6. Zachránil parnú lokomotívu, dostal Cenu Vojvodu z Edinburghu

Cena Vojvodu z Edinburghu motivuje mladých Slovákov k robeniu dobra: The young Slovaks awarded for their determination

5. Nedostatok krvi na Slovensku, cudzinci môžu pomôcť tiež

Cudzinci musia mať slovenské zdravotné poistenie: Calls for blood donations as stocks run low

4. Ústavný súd dal pri referendovej otázke prezidentke za pravdu

Referendum o predčasných voľbách bude s jednou otázkou: Referendum question violates constitution, court rules

Výhľad z Chopka. (zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová)

3. Z legendárneho Istropolisu v Bratislave pomaly ubúda

Fotky z demolácie kongresovo-kultúrneho centra: Demolition of Istropolis continues. Check out new drone footage

2. Zjedli halucinogénne huby a ocitli sa v inej realite

Poľským turistom pomohli horskí záchranári: Mountain rescuers helped intoxicated Polish hikers after using hallucinogenic mushroom

1. Kde na Slovensku sa ukrýva najvyššie položený hotel v strednej Európe

Na Liptove si zajazdíte na zjazdovke šampiónky aj na divokých vlnách. Jednou z noviniek prichádzajúcej zimnej sezóny v Jasnej je nová lanovka: Slope of Slovak ski star or evening snowmobile ride. Winter in the Low Tatras is approaching

