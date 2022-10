Droba: Velič prerazil dno, s Mažgútom pôjdem rád na obed

Čím som starší, tým som pokornejší, hovorí staronový bratislavský župan.

Bratislavský župan JURAJ DROBA v sobotných voľbách po piatich rokoch obhájil svoj post a prevalcoval svojich súperov so ziskom viac než šesťdesiatich percent hlasov.

V rozhovore pre SME hovorí o svojich prioritách na ďalšie obdobie, ale aj o tom, prečo bol podľa neho v kampani korektnejším protikandidátom hovorca Smeru Ján Mažgút než Dušan Velič, ktorý je štátnym tajomníkom ministerstva investícií za stranu Za ľudí.

Čakali ste tak jednoznačné víťazstvo vo voľbách?

Hovoril som, že čokoľvek nad 40 percent bude úspech a výsledok bol napokon o dosť vyšší. Myslím, že to je odrazom jednak toho, že sme za päť rokov urobili dobrú robotu pre kraj a tiež tým, že súperi možno nedokázali presvedčiť, že by boli dobrí župani.

Nezľakli ste sa, keď prakticky len pár mesiacov pred voľbami došlo k veľkému neúspechu spojenému s príchodom autodopravcu Arriva? Ten síce vyhral verejné obstarávanie na zabezpečenie regionálnej autobusovej dopravy, no v prvých týždňoch to vôbec nezvládal a boli ste to práve vy, kto to musel vysvetľovať ľuďom.