V práci úspešný maklér, vo voľnom čase kuchár s najlepšou pečenou kačicou v New Yorku

Bratislavčan Rado Varchola odišiel do New Yorku pred 30 rokmi.

New York je miestom, kde sa Rado Varchola cíti ako doma a môže byť sám sebou.

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch však vyrastal v Bratislave. Ako dieťa bol veľmi hyperaktívny a učiteľom sa to nepáčilo. Chceli aby bol tichší.

„Nemohol som. Nevedel som ako,“ povedal Varchola pre Sme zo svojho bytu v Chelsea, čo je štvrť na Manhattane a tiež domov svetoznámej arény Madison Square Garden. „Tu to ľudia oceňujú.“

Slovák tvrdí, že k úspechu vo veľkomeste, kde sa z neho stal úspešný realitný maklér, mu pomohlo šťastie, jeho osobnosť a energia. Pred mnohými rokmi, v roku 1949, sa z Pittsburghu do New Yorku presťahoval aj talentovaný Andy Warhol s cieľom stať sa úspešným umelcom.

Aj keď Varchola nemá talent na umenie na rozdiel od svojho brata, Warhol a on majú podobné priezviská. Varcholov starý otec z otcovej strany pochádzal z Mikovej, dediny na východnom Slovensku, kde žili Warholovi rodičia pred odchodom do Ameriky. Varchola netuší, či je príbuzným slávneho amerického umelca. „Môj starý otec nám zmenil priezvisko z Warholu na Varcholu, aby znelo slovenskejšie,“ vysvetlil maklér. Warhol si tiež mierne zmenil priezvisko, keď sa z neho rozhodol vypustiť písmeno "a".

Varchola, ktorý žije v blízkosti Múzea moderného umenia v New Yorku a iných galérií, má však moderné umenie rád. Obrazy visia aj na stenách jeho príbytku, no Warhol to nie je.

„Rád by som raz vlastnil Warholov originál,“ priznal maklér.

Najväčší obchod s talianskou univerzitou

Varchola nemal v pláne stať sa maklérom. V roku 1992, keď prišiel do Ameriky, chcel študovať na univerzite. Plán mu nevyšiel. Začal preto pracovať v kluboch. Manhattan a jeho energiu si čoskoro obľúbil.

„Bolo to niečo úplne iné ako Bratislava, Viedeň či Budapešť,“ povedal.

Slováka po piatich rokoch omrzel jeho životný štýl. Spanie cez deň a práca v noci mu viac nevyhovovala. Jeho kamarát, ktorého raz náhodou stretol, ho zasvätil do sveta nehnuteľností a presvedčil ho, aby si urobil licenciu na predaj nehnuteľností a pridal sa k ich tímu.

„Za mesiac som zarobil viac ako v baroch,“ povedal Varchola.

V tom čase sa zoznamy nehnuteľností publikovali v novinách ako The New York Times a The Village Voice. Namiesto mobilných telefónov používali makléri pagery. „Musel som bežať do najbližšej telefónnej búdky zavolať na číslo klienta, ktoré sa objavilo na pageri,“ spomína Varchola na staré časy. Internet dnes veci uľahčuje a trh je transparentnejší, dodal maklér.

Slovák, ktorý na svojej práci miluje flexibilitu a jej náročnosť, sa pohybuje v realitách už 25 rokov. Svoju firmu plánuje viesť až do dôchodku.

Ekonomická kríza na konci nultých rokov bola pre Varcholu obzvlášť ťažkým obdobím. Paradoxne v tomto období uzavrel najlepší obchod svojho života vďaka svojmu známemu. Tento úspech mu pomohol prekonať ekonomicky ťažké časy. „Predal som 15 jednotiek kondomínia talianskej univerzite za 15 miliónov dolárov,“ povedal maklér s tým, že transakciu musel schváliť taliansky parlament. Byty sa nachádzajú v štvrti Battery Park City vedľa známej Finančnej štvrte.

Rado Varchola a jeho pes Mila na prechádzke v New Yorku. (zdroj: R. V.)

Pandémia zasiahla aj trh nehnuteľností v New Yorku. Tamojšia vláda však poskytla sektoru finančné stimuly, ktoré firmy nemuseli splácať, povedal Bratislavčan.

Kde chcú všetci bývať

Väčšina nehnuteľností, ktoré Varcholova firma ponúka, sa nachádza na Manhattane, niektoré sú v Brooklyne. Na základe jeho skúseností patria Chelsea, West Village, SoHo, Tribeca a Gramercy Park k najobľúbenejším štvrtiam Manhattanu.

„Upper West Side a Upper East Side blízko Central Parku sú obľúbené u konzervatívnejších ľudí,“ priblížil.

V New Yorku možno nájsť tri rôzne typy bývania: byty (condominiums), bytové družstvá (housing cooperatives) a mestské domy (townhouses). Z týchto troch sú družstvá najlacnejšou možnosťou bývania, keďže ľudia si namiesto bytovej jednotky kupujú podiel v družstve. Tým, že sa stanú akcionármi, môžu následne obývať bytovú jednotku. Priemerná cena kondomínia je 1 700 dolárov za štvorcovú stopu; jeden štvorcový meter sa rovná 10,764 štvorcových stôp. Cena mestského domu závisí od toho, aký je luxusný.

„Raz by som si chcel kúpiť práve mestský dom,“ povedal Varchola.

Jeho klienti, ktorých celkový počet je asi 10 000, pochádzajú prevažne z finančného sektora. Jeho manželka pracuje v investičnej bankovej spoločnosti Goldman Sachs a svojich klientov posúva manželovi v prípade, že by chceli investovať do nehnuteľností. Ďalšími klientmi sú ľudia, s ktorými Varchola roky a opakovane spolupracuje.

„Veľa mojich obchodov vychádza z ústnych odporúčaní,“ dodal Slovák.

Varchola v minulosti vlastnil investičný byt v Bratislave. Predajom nič nezarobil. Dnešný realitný trh v hlavnom meste Slovenska je podľa neho mimo reality a nehnuteľnosti sú predražené.

„Myslím si, že to nie je dobrá investícia,“ povedal.

Chutná kačka

Varcholov život nie je len o nehnuteľnostiach. Veľa voľného času trávi prechádzkami so svojím psom, Milou, alebo bicyklovaním v Central Parku. Pre špinu a množstvo turistov sa napríklad vyhýba Times Square. Slovák by namiesto toho odporučil ľuďom počas pobytu na Manhattane navštíviť štvrte SoHo, Tribeca a West Village.

Prečítajte si tiež rozhovor s Jozefom Biľom:

Mimo mesta trávi niektoré letné dni v Hamptons, východnej časti Long Islandu s prímorskými dedinkami a plážami. V zime lyžuje v americkom štáte Vermont alebo v Aspene v Colorade.

Okrem cestovania patrí k jeho koníčkom aj varenie.

Medzi jeho priateľmi v New Yorku, vrátane Slovákov, sa preslávil práve svojou pečenou kačicou s kyslou kapustou a opekanými zemiakmi. Nie je preto žiadnym prekvapením, že Varcholu často jeho priatelia žiadajú, aby upiekol kačky, keď k nemu prídu na návštevu alebo keď ich cez víkend navštevuje on.

„To je podmienka, že prinesiem kačice a aj ich u nich upečiem.”

Tento článok vznikol vďaka podpore z grantu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Námet na projekt vytvorila Kristína Sojáková, ktorá pracuje pre IBM v New Yorku a spoluvedie skupinu Slovak Professionals in New York.