Martin Klus si nevie predstaviť pôsobenie v inej politickej strane

Neplánuje ani žiadnu stranu založiť.

BRATISLAVA. Hlavným dôvodom odchodu Martina Klusa z poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita je štýl a charakter opozičného účinkovania strany v Národnej rade, povedal bývalý podpredseda SaS Martin Klus.

Dodal, že pôsobenie v poslaneckom klube inej strany si v tejto chvíli nevie predstaviť a taktiež si neplánuje založiť vlastnú politickú stranu.

„Rozhodnutie odísť zo SaS bolo mimoriadne náročné. Mnohých v SaS totiž stále vnímam ako svojich dobrých priateľov a, samozrejme, som nad tým rozmýšľal niekoľko mesiacov," uviedol Klus.

Ďalším z dôvodov, prečo sa nezaradený poslanec rozhodol vystúpiť z poslaneckého klubu, je rozdielny pohľad na predčasné voľby. Klus túto myšlienku nepodporuje.

„Moderná história Slovenska nás učí, že žiadne z nich nikdy nedopadli dobre a znamenali nástup niečoho, čo by sme mohli označiť ako temné sily. Osobitne v téme zahraničná a európska politika sa toho doslova desím," vysvetlil Klus.

Poslanec si zároveň myslí, že pre SaS by bolo dobré, keby získala viac času a trochu sa zotavila po zložitej dobe. „Vďaka tomu by mohla urobiť slušný výsledok, a to by bolo dobré pre Slovensko," dodal.

Martin Klus sa taktiež zdôveril, že strane nevie garantovať hlasovaciu jednotu. „Aktuálne sa nezhodujeme najmä na téme blokovania parlamentu a odvolávania ministrov. Predpokladám, že prídu aj niektoré návrhy zákonov, kde nemusí nastať názorová zhoda," uzavrel poslanec.

Poslanec Martin Klus sa rozhodol v pondelok 31. októbra vzdať pozície podpredsedu strany Sloboda a Solidarita a taktiež vystúpil z poslaneckého klubu strany.

„Moje rozhodnutie vystúpiť z poslaneckého klubu a odstúpiť z pozícií podpredsedu a tímlídra strany vychádza z pretrvávajúcich rozdielnych pohľadov na aktuálne smerovanie krajiny a osobitne z otázky o predčasných voľbách a procesoch k nim vedúcich," uviedol Klus.

Ďalej tvrdí, že jeho hodnotová a programová orientácia je dlhodobo zrejmá a je pripravený aj naďalej koordinovať viaceré hlasovania v parlamente s poslaneckým klubom SaS.