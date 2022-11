Pomohol Štúrovi utiecť cez hory. Pred 200 rokmi sa narodil horár Veštík z Modry

Na Štúra bol zatykač na 100 zlatých.

MODRA. Nocou previedol Ľudovíta Štúra cez Malé Karpaty na Záhorie a tým slovenského národného dejateľa zachránil pred zatknutím. Od narodenia horára Jána Veštíka v stredu uplynulo 200 rokov.

Historici a lesníci na čele s bývalým ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO) si 2. novembra pripomenuli tento slávny útek Štúra pri hrobe Veštíka na cintoríne v Modre.

Štúra chceli zatknúť uhorskí komisári, aby sa nemohol zúčastniť na Slovanskom zjazde, ktorý sa konal v júni 1848 v Prahe. Slovenský národný dejateľ bol jedným z jeho hlavných organizátorov. Zjazd sa snažil zjednotiť všetkých Slovanov, ktorí žili v rakúsko-uhorskej monarchii.

Štúr utekal z Modry cez Malé Karpaty na Záhorie a odtiaľ do rakúskeho Angernu, kde nastúpil do vlaku smerujúceho do Prahy.

Dramatický útek cez záhradu

„Dobroprajná meštianka, ako ju spomínal Štúr, prišla na faru jeho brata, evanjelického farára Karola Štúra v Modre. Bol tam aj jeho brat Ľudovít, ktorému po nemecky povedala: Utekajte, hľadajú vás. Štúr iba schytil klobúk, kabát a pištoľ a cez záhradu bežal do mestskej horárne,“ približuje historička Beáta Mihalkovičová z Múzea Ľudovíta Štúra v Modre začiatok dramatického úteku národného buditeľa.