Kauza únosu Vietnamca v Nemecku ožíva. Môže odhaliť, čo sa dialo na Kaliňákovom zvláštnom stretnutí na Bôriku

Inšpekcia sa snaží o výsluch jedného z podozrivých únoscov.

BRATISLAVA. Vyšetrovanie únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha sa skončilo na Slovensku neurčito, no zmeniť by to mohol súdny proces, ktorý sa v stredu začal v Nemecku.

Pred berlínsky súd sa postavil jeden z údajných únoscov Thanha, a to 32-ročný Vietnamec Anh T. L. Ten sa podľa obžaloby nielen podieľal na špehovaní obete pred únosom, ale dokonca bol údajne aj šoférom dodávky, v ktorej uneseného prevážali.

Obžaloba pritom hovorí, že trasa, ktorá sa začínala v berlínskom parku Tiergarten, sa končila až pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Odtiaľ sa Thanh mohol dostať k slovenskému vládnemu špeciálu, ktorý v tom čase – koncom júla 2017 – prevážal oficiálnu vietnamskú delegáciu z Bratislavy do Moskvy.