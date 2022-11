Finančná správa nemôže zasahovať do exportu, ak sa neporušujú sankcie

Jiří Žežulka ozrejmil kompetencie colníkov v súvislosti s vývozom komponentov do Ruska.

BRATISLAVA. Ak sa tovar alebo osoba nenachádza na sankčnom zozname Európskej únie, orgány Finančnej správy SR nemajú možnosť zasiahnuť do zahraničných obchodných operácií.

Prezident Finančnej správy SR Jiří Žežulka to uviedol v súvislosti s článkom Denníka N o tom, že slovenskí colníci púšťajú množstvo tovaru aj dodávateľom ruských zbrojárskych firiem. Žežulka odmieta, že by si Finančná správa SR neplnila svoje povinnosti.

Ako poznamenal Žežulka, ak je tovar použiteľný do zbraní alebo je to komponent do zbraní, neznamená to automaticky, že podlieha sankciám.

Upozornil, že Finančná správa je len vykonávacím orgánom a povolenia na vývoz vydáva Ministerstvo hospodárstva SR. Ubezpečuje o spolupráci s ďalšími rezortami. Na týždennej báze podľa neho komunikujú s rezortom hospodárstva, obrany či Slovenskou informačnou službou.