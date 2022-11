Colníci chyby odmietajú. Štát preveruje vývoz motorov či strojov do Ruska

Bude sa čakať na analýzu, čo sa dá použiť v zbrojnom priemysle.

BRATISLAVA. Do Ruska stále putujú tovary, ktoré sa dajú využiť vo vojenskej výrobe, priznáva ministerstvo obrany. Minister Jaroslav Naď z OĽaNO hovorí, že nejde o materiály, ktoré by do Ruskej federácie prichádzali iba zo Slovenska, ale z celého sveta.

Naď, ktorý pravidelne vysvetľoval, prečo Slovensko napadnutej Ukrajine pomohlo napríklad protivzdušným systémom S-300, v piatok odpovedal na otázky, prečo sa rôzny technický tovar dostáva zo Slovenska k agresorovi, do Ruska.

Denník N predtým upozornil, že slovenskí colníci aj po invázii na Ukrajinu, ktorá sa začala pred ôsmimi mesiacmi, povoľujú do Ruska vývoz tovarov, ktoré primárne nemusia byť určené ako komponenty do zbraní či vojenskej techniky, no Rusi ich môžu takto využiť.

Ide o celé motory, ložiská, aj stroje na výrobu častí pneumatík. Ložiská sú dôležité pre rôzne stroje, vrátane tankov, v prípade motorov šlo o najmenej 20 dodávok medzi marcom a júnom do Kaliningradskej oblasti, kde majú Rusi početné jednotky.