Protilátky zo Slovenska používa svet na diagnostiku rakoviny

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Muži a ženy trávia denne niekoľko hodín skrášľovaním samých seba

Krása, okno do starovekého sveta, či veda znechutenia. Aj o nich je prehľad diania v slovenskej vede: How much time do people dedicate to beauty? Slovak scientists contribute to research

9. Na Muránskej planine vyrástol nový prístrešok pre turistov

Postavili ho z červeného smreka a ponúka piecku i bezplatný nocľah: Unique shelter for hikers opens at Muránska Planina

8. Vďaka talianskej univerzite prežil krízu a zarobil milióny

Bratislavčan Rado Varchola rozpráva o práci makléra na Manhattane a pečenej kačke: A Slovak who became successful in Manhattan real estate and famous for roasted duck

Realitný maklér Rado Varchola pracuje s realitami na Manhattane už 25 rokov. (zdroj: R. V. )

7. Nádrž Ľadovo pri Lučenci ožíva

Obnovili športoviská, pribudlo plávajúce mólo a bude aj člnkáreň: New boathouse is latest attraction at Ľadovo reservoir

6. Po desiatich rokoch zrekonštruovali na Kysuciach dva kilometre historickej železnice

Cieľom je prepojiť kysuckú železnicu s oravskou lesnou železnicou: Rides on renovated railway in Vychylovka in the spring

5. Prehľad podujatí v Bratislave na najbližší týždeň

Tešiť sa môžete na Labutie jazero v podaní moldavských umelcov a na hudbu 80. rokov v KC Dunaj: Top 10 events in Bratislava

4. David Bowie, fínska spoločnosť, Ukrajina či miznúca krása Afriky

V Bratislave odštartoval Mesiac fotografie: Bowie, Ukraine and disappearing African animals star in Month of Photography

Súbor fotografií Antonína Kratochvíla, ktorý predstaví na Mesiaci fotografie, zahŕňa portréty svetoznámych osobností ako David Bowie, ale aj tváre celkom neznámych, anonymných ľudí. (zdroj: Antonín Kratochvíl - Mesiac fotografie)

3. Craig, Yunus, Aubrey a Elle o ich skúsenosti so slovenským imigračným systémom

Vypočujte si podcast Jeremyho Hilla, Na Slovensku aj po anglicky: Immigration breakdown, it's not always the same

2. Ako chutí med z mesta?

Mestské medy sú veľmi atraktívne z hľadiska chuti, farby a vône: Is honey from your office roof the best in the world?

1. Na zisk Nobelovej ceny by sme potrebovali Sagana

Profesorka Silvia Pastoreková hovorí o dôležitosti objavu a výskumu proteínu CA9, ktorý úzko súvisí s rakovinou, slovenských protilátkach používaných vo svete, či šanci slovenských vedcov získať Nobelovu cenu: Slovak oncologist whose research is used all around the world

