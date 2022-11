Kišš: Progresívne Slovensko chce prinášať témy, ktoré prispievajú k vyššej kvalite života slovenských občanov

Za šesť a pol roka sme vybudovali pomerne renomovanú inštitúciu, hovorí o útvare.

„To, čo dnes ešte zatiaľ nemáme, sú výdavkové limity, čo zahŕňa aj reformu Plánu obnovy, ktorú by sme mali zaviesť. Ide o dôležitý element, ktorý by dané otázky do veľkej miery vyriešil,“ hovorí bývalý šéf Útvaru hodnoty za peniaze ŠTEFAN KIŠŠ.

V rozhovore vysvetľuje, prečo sa rozhodol vstúpiť do politiky, či to, prečo sa PS zatiaľ nepodarilo preraziť inde než v Bratislave.

Štefan Kišš vyštudoval medzinárodnú ekonómiu na Erazmovej univerzite v Rotterdame a medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave,

počas štúdia pôsobil ako redaktor Hospodárskych novín,

pôsobil na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli a na Inštitúte finančnej politiky,

zastával post šéfa Útvaru hodnoty za peniaze,

momentálne mieri do politiky za stranu Progresívne Slovensko.

Ministerstvo financií vám v správe poďakovalo za 17 rokov práce. Podpísal ju štátny tajomník Marcel Klimek. Bola náhoda alebo nejaký symptóm, že Igor Matovič (OĽaNO) sa nepoďakoval?

To, že som dostal poďakovanie, ma ľudsky trochu aj potešilo. Nenapadla mi takáto súvislosť, nakoľko som sa predtým stretol so štátnym tajomníkom a ministrom financií osobne.

Ako to zobral Igor Matovič?

Rozprávali sme sa chvíľu normálne, nebolo tam nič negatívne.

Aký je to signál pre analytikov, že aj Štefan Kišš sa vzdal a hovorí, že robiť pre štát je frustrujúce?

Keď poviete, že vzdal, nie je to pre mňa úplne optimálny výber slova. Bol som v Útvare hodnoty za peniaze 17 rokov, väčšinu času v riadiacej pozícii. V posledných rokoch, keď som bol v najvyššej úradníckej pozícii, som prichádzal do kontaktu s politikou, pričom som začal mať na veci čoraz silnejší názor.