Niektorí veriaci po Oroschovom vyjadrení hľadajú návod, ako odísť z cirkvi

Vystúpiť z cirkvi nie je jednoduché.

BRATISLAVA. Chodil na náboženskú výchovu, aj na cirkevné gymnázium. Viera pre katolíka Mareka Bereša znamená najmä lásku k blížnemu. Držal sa jej, aj keď ho cirkev ako geja viedla k odporu k samému sebe. Teraz však chce z cirkvi definitívne vystúpiť.

V rozhodnutí mu pomohli slová trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, ktorý v piatok, deň po omši v Dóme sv. Martina v Bratislave za obete vraždy na Zámockej ulici a obete opitého šoféra na Zochovej, spochybnil ich nevinu.

Orosch v uniknutom internom liste pre kňazov špekuloval o zastrelenom Matúšovi Horváthovi a Jurajovi Vankuličovi, či „sú naozaj všetci nevinní“ a či nebrali drogy.

„Je to obraz fungovania cirkvi, je to poburujúce. A je úplne jedno, či znevážil LGBTI+ obete teroristického útoku, alebo by to urobil s piatimi obeťami opitého šoféra Dušana Dědečka zo zastávky o niekoľko metrov ďalej,“ vysvetľuje Bereš.

Silný prejav „nelásky“ od vysokého predstaviteľa cirkvi Bereša pomkol. Už si zistil, že vystúpiť z cirkvi musí na fare, kde ho krstili, a musí mať aj svedkov. „Neviem, či myslia svedkov krstu alebo aktu vystúpenia, to si ešte musím zistiť,“ hovorí.

Slová arcibiskupa odsúdilo za prvých 24 hodín už aj vyše 2500 veriacich v petícii Arcibiskup Orosch nehovorí v našom mene. Vrátane spisovateľky Veroniky Šikulovej, bývalého ministra zahraničia Pavla Demeša a biochemika Pavla Čekana.