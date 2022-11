Astronómovia SAV vyvracajú mýty o asteroide označovanom aj ako "zabijak planét"

Najviac sa podľa vedcov k Zemi priblíži 12. marca 2052.

BRATISLAVA. Asteroid s názvom 2022 AP7, označovaný aj ako "zabijak planét", sa k Zemi síce priblíži, no nič jej nehrozí. Pozorovať ho bude možné len s dostatočne veľkými ďalekohľadmi. Upozornili na to odborníci z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (AsÚ SAV) v reakcii na šíriace sa nepravdivé informácie o asteroide.

Objavili "zabijaka"

"Vzhľadom na skutočnosť, že sa na medializované správy nabaľuje viacero nepravdivých informácií, sa AsÚ SAV rozhodol informovať verejnosť o najnovších vedeckých dátach a uviesť na pravú mieru najväčšie omyly," vysvetlila hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Asteroid bol objavený 13. januára v Chile. "Jeho objaviteľ pred niekoľkými dňami publikoval informáciu, v ktorej nový asteroid s priemerom 1,45 kilometra nazval zabijakom planét. V médiách sa okrem toho objavila správa, že tento asteroid bude v najbližších dňoch najbližšie k Zemi," priblížil Ján Svoreň z AsÚ SAV.

Zemi nehrozí nič

Astronómovia upozorňujú, že síce sa asteroid v najbližších dňoch k Zemi priblíži, nič jej však nehrozí. "Minimálna vzdialenosť v novembri bude 1,97 astronomickej jednotky, čo je približne 295 miliónov kilometrov. Takže planéte Zem nehrozí určite nič," vysvetlili. Pozorovateľný podľa nich bude len s dostatočne veľkými ďalekohľadmi, pretože má jasnosť 22. magnitúdu.

Najviac sa podľa nich k Zemi priblíži 12. marca 2052. "Vzdialený bude 205 miliónov kilometrov, čo je až 530-krát ďalej ako vzdialenosť k Mesiacu," spresnil Svoreň. Asteroid je podľa odborníkov zo SAV na stabilnej dráhe, a tak je na viac ako 1000 rokov vylúčené, že by došlo k zrážke so Zemou. "A ak by potom došlo k nebezpečnej zmene jeho dráhy, ľudstvo bude mať prostriedky na jeho odklonenie," ubezpečili.