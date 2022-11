Najvyšší správny súd bude mať viac času na rozhodovanie o volebných sťažnostiach

Novým pamätným dňom na Slovensku by sa mal od začiatku budúceho roka stať 6. marec ako Deň obetí pandémie COVID-19 . Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorý do parlamentu predložila trojica poslancov za hnutie OĽaNO Gábor Grendel, Anna Andrejuvová a Kristián Čekovský.

Základné práva seniorov by mohol chrániť po novom komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Po rozšírení agendy úradu by sa mohli zvýšiť jeho kapacity, zriadiť by sa mohli jeho kancelárie aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Predpokladá to návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania.