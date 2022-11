Úľavy pre Kollárove vleky napísali u Matoviča. Nepovedali to ani vlastným poslancom

Vedenie OĽaNO stimuly odobrilo deň pred hlasovaním.

BRATISLAVA. Pôsobilo to ako premyslená akcia koaličnej strany Sme rodina na vlastnú päsť.

Poslanec strany Miloš Svrček (Sme rodina) v poslednej chvíli a bez vedomia poslancov z ostatných koaličných strán v parlamente v utorok navrhol, aby športoviská vrátane lyžiarskych stredísk dostali na štyri mesiace nového roka úľavy na DPH.

Znížená DPH z 20 na 10 percent by okamžite zvýhodnila podnikanie aj pre Svrčekovho straníckeho šéfa Borisa Kollára, ktorý je majiteľom lyžiarskeho strediska Park Snow na Donovaloch.

Udialo sa to počas najdlhšieho hlasovania v histórii parlamentu, keď sa poslanci počas šiestich hodín museli zorientovať v 223 hlasovaniach za sebou a hrozilo, že stratia prehľad o tom, o čom vôbec hlasujú.

Celá "operácia" sa však odohrala s vedomím a odobrením vedenia najsilnejšej vládnej strany OĽaNO.

Návrh, ktorý Svrček predložil do parlamentu, podľa zistení SME v skutočnosti vypracovali úradníci na ministerstve financií a do parlamentu putoval so súhlasom šéfa OĽaNO a ministra financií Igora Matoviča.