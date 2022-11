Sulík nevylúčil, že SaS bude hlasovať za odvolanie vlády

Šéf SaS podozrieva Klusa, že má za hlasovanie s koalíciou prisľúbené miesto v Bruseli.

BRATISLAVA. Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík nevylučuje, že budú hlasovať za odvolanie vlády.

Povedal to na tlačovej konferencii.

Podpora aj pre predčasné voľby

„My sme nikdy nepovedali, že nepôjdeme do odvolávania vlády, ale nebudeme to iniciovať. Je pravda, že táto vláda je čistý chaos a rozhodnutie opustiť ju bolo najlepšie možné rozhodnutie,“ vyhlásil Sulík.

Ako ďalej dodal, ku každému jednému odvolávaniu, ktoré do parlamentu príde, sa saskári postavia tak, že si na poslaneckom klube najprv zvážia plusy a mínusy a rozhodnú sa.

Sulíkovi bude podľa jeho slov záležať na tom, aby postupovali jednotne. „Vôbec nevylučujem, že budeme hlasovať za odvolanie vlády,“ podčiarkol šéf SaS.

Zároveň dodal, že sú pripravení podporiť aj predčasné voľby, no potrebná je najskôr zmena ústavy, ktorú SaS podporila v prvom čítaní. Návrh bol odsunutý o mesiac na návrh klubov OĽaNO, Sme rodina a Smer. „Čiže najskôr v decembri môže prejsť v druhom čítaní zmena ústavy, ktorá je potrebná na predčasné voľby. Potom niekedy v januári môžu byť vyhlásené, potom je 110-dňová technická lehota, čiže my sa reálne bavíme o júni,“ povedal Sulík.

Lepší by však podľa neho bol februárový termín, pretože ak by nová vláda vznikla v septembri, musela by hneď aj stihnúť schváliť rozpočet na ďalší rok.

Na otázku, prečo odvolanie vlády nebudú sami iniciovať, Sulík odpovedal, že iniciovali už odvolávanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a potom videli, že koalícia si dokázala „rôznymi čudnými dohodami kúpiť hlasy fašistov".

Také odvolávanie potom podľa neho nemá zmysel, čo bolo vidieť aj pri siedmich pokusoch o odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). „Načo bolo sedemkrát divadlo, keď vopred viete, že oni si tie hlasy zabezpečia,“ zhodnotil Sulík.

SaS sa rozhodne na zasadnutí poslaneckého klubu, ako bude hlasovať pri najbližšom odvolávaní Mikulca. Zasadnutie bude dnes alebo vo štvrtok, potom svoje rozhodnutie oznámia médiám a verejnosti.

Sklamaný z Klusa

Sulík sa tiež domnieva, že ich odídenec Martin Klus hlasoval v utorok s koalíciou výmenou za niečo, „napríklad nejaké teplé miesto v Bruseli".

Klus podľa jeho slov najprv pomohol spolu s liberálmi zabrániť tomu, aby v parlamente prešiel návrh Sme rodina na zníženie dane z pridanej hodnoty pre lyžiarske vleky, lanovky a akvaparky od začiatku budúceho roka do konca apríla budúceho roka z 20 na 10 percent.

Sulík upresnil, že návrh neprešiel presne o jeden hlas, za čo sa Klusovi podľa svojich slov osobne poďakoval.

O niekoľko minút neskôr pri hlasovaní o zmenách pravidiel v druhom pilieri dôchodkového sporenia sa už Martin Klus prezentoval.

„Ja nerozumiem, ako môže človek, ktorý dlhé roky spolupracuje so stranou, pre ktorú sú vyššie dane červenou čiarou a je s tým evidentne stotožnený, zrazu a vedome svojím hlasom prispeje k tomu, aby parlament bol uznášaniaschopný, pretože bez jeho hlasu by nebol. Umožnil, aby následne prešlo zdaňovanie dôchodkov,“ povedal Sulík.

Dodal, že pre neho osobne je to veľké sklamanie a od Klusa to nečakal.

„Mám podozrenie, že za tým bude aj nejaký druh volebnej korupcie, napríklad nejaké teplé miesto v Bruseli. Ukáže nám to čas,“ vyhlásil Sulík.

Strana SaS nesúhlasí so zdanením úspor v druhom dôchodkovom pilieri pri jednorazovom výbere. Je to prvýkrát v histórii druhého piliera, že sa úspory sporiteľov budú zdaňovať.

„Keď si niekto nasporil viac, ako je stanovené, tak tú sumu navyše si môže vybrať jednorazovým výberom. Keď sa tieto peniaze nezdaňujú po mesiacoch, nie je dôvod to zdaňovať, keď si to niekto vyberie ako celok,“ skonštatoval Sulík.

Hlasovanie s kotlebovcami

Utorkový hlasovací maratón v parlamente bol ukážkou "spolupráce a otvorených dohôd s kotlebovcami", vyhlásil Sulík. Vďaka tejto spolupráci podľa jeho slov prešli viaceré absurdnosti.

Sulík spomenul napríklad zákon o energetike z dielne Kataríny Hatrákovej (nezaradená) a Miloša Svrčeka (Sme rodina), ktorý podľa neho zakazuje firmám pripojiť sa priamo na hlavnú plynovú rúru.

"Zatiaľ čo v elektroenergetike je dovolené pripojiť sa na hlavnú elektrickú sieť," podotkol.

Parlament v utorok zároveň neschválil novelu ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach EÚ. "Bolo dohodnuté, že toto prejde, na tomto sa dlhé týždne pracovalo," zdôraznil Sulík.

Koaličné Sme rodina podľa neho zablokovalo návrh spojenia eurovolieb s prezidentskými voľbami a tiež vládny návrh zákona o odbremenení cudzincov od byrokracie pri žiadaní o pobyt na území Slovenska.

"Čerešničkou na torte" bol podľa neho Svrčekov návrh znížiť daň z pridanej hodnoty na 10 percent na lyžiarske vleky, umelé kúpaliská či hokejové štadióny.

"Takto sa nedá fungovať, že na poslednú chvíľu tu niekto z klobúka vyčaruje nejakú zmenu. Toto sa nám podarilo zablokovať v parlamente, avšak nie natrvalo, bolo to len odsunuté. Ja teda dúfam, že sa nájde dostatok zdravého rozumu, aby takéto niečo, keď to príde na hlasovanie, nebolo schválené," skonštatoval predseda SaS s tým, že sú za zníženie DPH, ale musí to mať nejaký systém.

Zablokovať sa SaS snažila aj návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Sulík upozornil, že to nevyšlo pre jediný hlas Martina Klusa, ktorý odišiel z poslaneckého klubu SaS.