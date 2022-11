Návrh memoranda je podľa lekárskych odborárov vágny

Lekárske odborové združenie odmieta návrh memoranda ako celok.

BRATISLAVA. Návrh memoranda, ktorý Ministerstvo zdravotníctva SR doručilo Lekárskemu odborovému združeniu, je podľa lekárskych odborárov vágny, nekonkrétny a viaceré požiadavky lekárov ignoruje úplne.

Memorandum podľa LOZ svedčí o tom, že vláda situáciu podceňuje a nenavrhuje reálnu dohodu.

Memorandum požiadavky nerieši

LOZ odmieta návrh memoranda ako celok, pretože jeho štruktúra ani povaha dokumentu v skutočnosti nerieši požiadavky lekárov.

„Návrh memoranda neprináša reálne riešenia. Tento text sa len tvári ako dohoda, ale nezaväzuje ministerstvo zdravotníctva ani vládu k riešeniam, ktoré žiadame. Ak by sme na takúto dohodu pristúpili, išli by sme sami proti hlavnému zmyslu našich výpovedí, pretože naším cieľom je zachrániť slovenské zdravotníctvo," uviedol v tlačovej správe predseda LOZ Peter Visolajský.

Tvrdí, že podmienky, ktoré vláda lekárom ponúkla, by nemocniciam, či pacientom nepomohli.

Ministerstvo zdravotníctva v navrhnutom dokumente podľa lekárskych odborárov zahmlieva a nehovorí jasne, či vláda zabezpečí preplácanie nákladov nemocniciam za adekvátne poskytnutú zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu tak, aby sa nezadlžovali.

„Tým vláda nerešpektuje ekonomický zákon, a to, že nikto nemôže vyrábať pod svoje náklady," upozorňuje LOZ.

Vláda v predloženom memorande podľa odborárov rovnako nerieši žiadny konkrétny záväzok pri navýšení počtu lekárov a sestier a pri dodržiavaní predpisov o minimálnom personálnom zabezpečení nemocničných oddelení.

„Upozorňujeme, že každý ďalší zásah do súčasných personálnych noriem v zmysle znižovania personálu pri pacientovi nebude pre pacienta prospešným riešením, naopak, bude znamenať jeho ohrozenie," uviedlo LOZ.

Systémové zmeny

Lekári tiež konkretizovali nedostatky v memorande, ktoré podľa nich nezabezpečia potrebné systémové zmeny v zdravotníctve.

Vláda v návrhu tvrdí, že „požiadavky zástupcov zdravotníckych pracovníkov v oblasti mzdových nárokov boli prenesené do zákona“. V skutočnosti však podľa LOZ nie sú. Parlament podľa odborárov nedávno schválil len zvýšenie platov pre neatestovaných lekárov, a to nástupného platu o 169 eur v hrubom a za každý rok praxe 12 eur v hrubom do maximálne 20 rokov praxe.

„Pán minister zdravotníctva sám opakovane priznal, že takéto navýšenie miezd neprinesie žiadneho nového lekára do nemocnice," tvrdia lekárski odborári.

Požiadavkou lekárov bolo zabezpečiť, aby Slovensko bolo pri mzdách lekárov konkurencieschopné voči okolitým štátom ako Česko, Maďarsko, či Poľsko a aby vláda rešpektovala základné ekonomické zákony a trhovú cenu práce.