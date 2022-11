Naď odmieta porušenie sankcií pri vývoze tovaru do Ruska a Iránu

Šéf brannobezpečnostného výboru čaká ďalšie kroky.

BRATISLAVA. Slovensko neporušilo pri vývoze do Ruska žiadne zákony ani sankcie. Uviedol to v stredu minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v súvislosti s kauzou vývozu tovaru do Ruska a Iránu, ktorý by mohol byť zneužívaný na vojenské účely.

Uviedol to po mimoriadnom spoločnom zasadnutí finančného a brannobezpečnostného výboru.

Naď: Bublina spľasla

Šéf Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (SaS) má naďalej otvorené otázky, zaujímať sa bude o ďalšie riešenia zo strany koalície.

"Bublina spľasla, emócie opadli, politikárčenie išlo bokom a ukázalo sa, že orgány na Slovensku si robia robotu, ako majú. Nemáme ani jeden jediný prípad, ktorý by potvrdil medializované veci alebo veci, ktoré komunikovali opoziční politici," skonštatoval Naď.

Žiadna spravodajská služba nebola podľa ministra obrany kontaktovaná zahraničnou spravodajskou službou, aby sa upozornilo na nejaký problém. Odmietol tiež, že by zaznamenali informáciu o použití komponentu zo Slovenska vo vojenskom zariadení Ruskej federácie.

Naď zároveň priznal, že zneužívanie civilných vývozov, vyberanie súčiastok a používanie do vojenských materiálov sa diať môže. Nebráni sa preto debate o tom, ako rozšíriť alebo sprísniť sankčný mechanizmus, muselo by však ísť o riešenie na úrovni Európskej únie alebo širšej.

Šéf finančnej správy Jiří Žežulka informoval, že sa snažia vylepšiť systém finančnej správy pre kontrolu tovaru dvojakého použitia. Ako vysvetlil, neznamená to, že systém nefunguje.

"Musíme sa pýtať, ako je možné, že české ministerstvo vydalo 550 licencií, zatiaľ čo naše ministerstvo hospodárstva vydalo štyri licencie," komentoval.

Krúpa očakáva riešenia

Krúpa je zvedavý na ďalšie závery. Od koalície očakáva obratom návrh zákona, ktorý by prípadné nedostatky riešil. "Bolo identifikované, že je potreba nejakej legislatívnej úpravy, ktorá by mala riešiť konkrétne veci," vysvetlil.

Súčasný systém FS je podľa neho nedostatočný. "Sú tam nedostatky, sú tam podozrenia, čiže pokiaľ sa potvrdia, pre mňa je to a naďalej to zostáva megaškandál," dodal v súvislosti s kauzou.

Šéf finančného výboru Marián Viskupič informoval, že finančnej správe dali preveriť údaje o ďalších potenciálne problémových prípadoch. FS má následne informovať výbor.

Na výbore sa zúčastnil aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a minister hospodárstva Karel Hirman, ako aj šéf Slovenskej informačnej služby Michal Aláč.

