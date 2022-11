Ranný brífing: Kováčik zvolil divnú taktiku, Rusi ustúpiť musia a cvičia na vojnu aj deti

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ďalšie pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom bolo plné bizarností a čudných požiadaviek. Jednu si stanovil sám obžalovaný, chce vypovedať až na záver.

Ruská propaganda sa ústup z Chersonu snaží podať ako taktické rozhodnutie, experti však upozorňujú, že Moskva inú možnosť nemala. Jednoducho utrpela porážku. Ruskí žiaci sa budú v školách učiť, ako rozložiť a zložiť samopal, a osvoja si aj ďalšie základné vojenské zručnosti. Školy by mali na vojenskú prípravu vyčleniť najmenej 140 hodín.

„Občania Donecka, Luhanska, Záporožia a Chersonu budú navždy naši občania,“ povedal v prejave Vladimir Putin na konci septembra pri vyhlasovaní ukrajinských regiónov za ruské. O ani nie mesiac a pol neskôr sa situácia zmenila a Rusi z Chersonu utekajú. Dostalo sa Rusko na bojisku do úzkych alebo ide len o pascu na ukrajinské jednotky? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Historická revue: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Prečítate si, ako sa z Alžbety Báthoryovej stala „krvavá grófka“. Dozviete sa, ako skupina nadšencov založila svetovú značku BBC a ako je vnímaný doma a na Západe Michail Gorbačov. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,70 eur.

Kováčik si v kauze pomáha čudnými dôkazmi z iných konaní. Žiada o výsluch až po iných svedkoch

Dušan Kováčik na súde. (zdroj: TASR)

Bolo to viac než sedem hodín, počas ktorých zazneli odpovede ešte aj na otázky, aké lieky berie svedok a či medzi nimi niekedy boli aj psychofarmaká.

Výsluch kľúčového svedka v druhej korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorým je policajný exfunkcionár Bernard Slobodník, sa natiahol na celý pojednávací deň. Miestami skĺzaval k bizarnostiam, ktoré na súdoch často nevídať.

Svedectvo a celkovú hodnovernosť Slobodníka sa snažia traja Kováčikovi obhajcovia spochybniť najmä cez pochybnú nahrávku, ktorú zabezpečil Úrad inšpekčnej služby.

Pofidérna nahrávka však nie je jediným nečakaným dôkazom v kauze. Z iného konania na inšpekcii si Kováčikovi obhajcovia „stiahli“ aj ďalší dôkaz, ktorým sa snažia spochybniť Slobodníka. Ide o záznamy z knihy návštev na policajnom prezídiu.

V krátkosti z domova:

Košická nemocnica uvoľnila cestu Pente: Univerzitná nemocnica v Košiciach sa nezúčastní na výzve na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v celkovej sume 212 miliónov eur, ktorú vyhlásila vláda spolu s ministerstvom zdravotníctva. V dôsledku toho táto najväčšia štátna nemocnica na východe Slovenska uvoľní miesto v boji o stovky miliónov eur finančnej skupine Penta.

Univerzitná nemocnica v Košiciach sa nezúčastní na výzve na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v celkovej sume 212 miliónov eur, ktorú vyhlásila vláda spolu s ministerstvom zdravotníctva. V dôsledku toho táto najväčšia štátna nemocnica na východe Slovenska uvoľní miesto v boji o stovky miliónov eur finančnej skupine Penta. Nezabúdajme na hrdinov: 11. november je Deň vojnových veteránov. Tento deň je príležitosťou pripomenúť si príbehy vojnových hrdinov a hrdiniek. Prinášame spomienky pamätníkov na odpor voči nacizmu počas 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania z archívu Memory of Nations od občianskeho združenia Post Bellum.

11. november je Deň vojnových veteránov. Tento deň je príležitosťou pripomenúť si príbehy vojnových hrdinov a hrdiniek. Prinášame spomienky pamätníkov na odpor voči nacizmu počas 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania z archívu Memory of Nations od občianskeho združenia Post Bellum. Poslanci odvolali Bittó Cigánikovú: Poslanci 67 hlasmi odvolali Janu Bittó Cigánikovú z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru. Návrh na odvolanie podal Martin Čepček, podľa ktorého Bittó Cigániková zneužíva svoje postavenie a nespĺňa predpoklady na vedenie výboru. Poslanci OĽANO sa na odvolávaní nezúčastnili.

Poslanci 67 hlasmi odvolali Janu Bittó Cigánikovú z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru. Návrh na odvolanie podal Martin Čepček, podľa ktorého Bittó Cigániková zneužíva svoje postavenie a nespĺňa predpoklady na vedenie výboru. Poslanci OĽANO sa na odvolávaní nezúčastnili. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 158 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 285 testov. V nemocniciach aktuálne leží 431 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

Rusko sa dostalo do pasce. Z Chersonu sa stiahnuť muselo

Protest Chersončanov proti ruskej okupácii. (zdroj: TASR/AP)

Dobytie Chersonu malo Rusku otvoriť cestu k zisku Mykolajiva a následne aj kľúčového ukrajinského prístavu v Odese. Ruská armáda sa však bližšie ako na okraj Mykolajiva nedostala a ani intenzívne ostreľovanie oblasti to nezmenilo.

Veliteľ ruských síl na Ukrajine Sergej Surovikin a minister obrany Sergej Šojgu oznámili, že sa ruská armáda z mesta a západného brehu Dnepra stiahne. Zatiaľ čo Rusko hovorí o plánovanej stratégii, experti vravia, že Moskva ani nemala inú možnosť – ak by nechcela obetovať ďalšie desaťtisíce vojakov.

Viacerí ruskí politici aj ľudia z okruhu prezidenta Vladimira Putina tento krok chválili ako nevyhnutný a správny. Nie všetky reakcie však boli pozitívne. Vojenský analytik Boris Rožin na Telegrame napísal, že ide „z vojenského hľadiska o najvážnejšiu vojenskú porážku Ruskej federácie od roku 1991“ a tretiu vážnu porážku po stiahnutí sa z Charkovskej oblasti a strate strategického mesta Lyman na Donbase.

Zatiaľ čo Kremeľ hovorí o cielenom ústupe a snaží sa ho na domácej pôde prezentovať ako záchranu životov svojich vojakov, analytici tvrdia, že za stiahnutím vojsk sú najmä úspechy Ukrajiny a zmena jej stratégie.

Potvrdený ruský ústup: Ruské jednotky v Chersonskej oblasti začali plánovaný presun na ľavý breh Dnepra, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Stiahnutie vojakov nariadil minister obrany Sergej Šojgu. Hovorca ministerstva obrany Konašenkov uviedol, že ide o "manéver", Šojgu sa vo vyhlásení vyvaroval slova ústup.

Ruské jednotky v Chersonskej oblasti začali plánovaný presun na ľavý breh Dnepra, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Stiahnutie vojakov nariadil minister obrany Sergej Šojgu. Hovorca ministerstva obrany Konašenkov uviedol, že ide o "manéver", Šojgu sa vo vyhlásení vyvaroval slova ústup. Opatrný ukrajinský postup: Ukrajina bude konať "veľmi opatrne" v súvislosti so stiahnutím ruských vojsk z Chersonu, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj a dodal, že armáda postupuje v záujme oslobodenia celej Ukrajiny bez zbytočných rizík a čo možno najmenších strát.

Ukrajina bude konať "veľmi opatrne" v súvislosti so stiahnutím ruských vojsk z Chersonu, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj a dodal, že armáda postupuje v záujme oslobodenia celej Ukrajiny bez zbytočných rizík a čo možno najmenších strát. 15 kilometrov od Chersonu: Ukrajinská armáda je už len 15 kilometrov od Chersonu, vstúpila do mesta Kyselivka. Krátko predtým vojaci informovali, že dobyli späť mesto Snihurivka v Mykolajivskej oblasti.

Po hodinách patriotizmu má prísť vojenská príprava. Ruských žiakov čaká skladanie samopalov

Ukážka výzbroje ruskej Národnej gardy. (zdroj: SITA/AP)

Počiatočná vojenská príprava. Tak sa má volať nový predmet, na ktorom sa budú ruskí žiaci učiť, ako rozložiť a zložiť samopal, a osvoja si ďalšie „základné vojenské zručnosti“. Informoval o tom prokremeľský denník Izvestija.

S návrhom prišiel predseda nacionalistickej strany Spravodlivé Rusko Sergej Mironov, ktorý sa s touto myšlienkou obrátil priamo na ministerstvo obrany, pričom dostal kladnú odpoveď.

Líder Spravodlivého Ruska argumentuje, že vojenská výchova na školách „umožní systematickú prípravu obyvateľstva na prípadnú konfrontáciu s nepriateľom“ a zároveň pomôže vyriešiť nezamestnanosť ruských vojnových veteránov. Práve oni by mali tento predmet viesť.

Valerij Gerasimov, náčelník ruského generálneho štábu a námestník ministra obrany Sergeja Šojgua, súhlasí, že hodiny vojenskej prípravy by mali viesť veteráni. Školy by podľa neho na vojenskú prípravu žiakov v posledných dvoch ročníkoch stredných a odborných škôl mali vyčleniť najmenej 140 hodín.

Všetko nasvedčuje tomu, že predmet sa zakrátko skutočne dostane do učebných osnov, pretože na politickej scéne má tento návrh plošnú podporu.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusom dokázali vojnové zločiny: Rozdeľujú rodiny, unášajú otcov a deti dávajú na adopciu do Ruska. Amnesty International mapovala správanie ruských okupantov na Ukrajine a dokázala, že sa priamo na ukrajinskom území dopúšťajú vojnových zločinov.

Rozdeľujú rodiny, unášajú otcov a deti dávajú na adopciu do Ruska. Amnesty International mapovala správanie ruských okupantov na Ukrajine a dokázala, že sa priamo na ukrajinskom území dopúšťajú vojnových zločinov. Stotisícové straty na oboch stranách: Vyše 100-tisíc ruských vojakov zahynulo na Ukrajine alebo tam bolo ranených. Vyhlásil to predseda zboru náčelníkov štábov americkej armády generál Mark Milley, podľa ktorého podobný počet obetí pravdepodobne zaznamenala aj ukrajinská armáda.

Vyše 100-tisíc ruských vojakov zahynulo na Ukrajine alebo tam bolo ranených. Vyhlásil to predseda zboru náčelníkov štábov americkej armády generál Mark Milley, podľa ktorého podobný počet obetí pravdepodobne zaznamenala aj ukrajinská armáda. Putin sa bojí atentátu: Vladimir Putin sa nezúčastní na summite skupiny G20, ktorý sa budúci týždeň uskutoční na indonézskom Bali. Ruskú delegáciu povedie minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ruský prezident na summit nepríde pre obavy z atentátu.

Vladimir Putin sa nezúčastní na summite skupiny G20, ktorý sa budúci týždeň uskutoční na indonézskom Bali. Ruskú delegáciu povedie minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ruský prezident na summit nepríde pre obavy z atentátu. USA nedodajú Ukrajine útočné drony: Spojené štáty sa rozhodli, že Ukrajine neposkytnú moderné útočné bezpilotné lietadlá Gray Eagle MQ-1C, hoci ich o to opakovane žiadali Kyjev aj časť členov amerického Kongresu. Obávajú sa eskalácie konfliktu.

Zo zahraničných webov:

Dráčik narazil a čelí bojkotu. Poškodzuje aj partnerov, tvrdí expert

Dráčik je lídrom v slovenskom biznise v hračkami. (zdroj: SME/Marko Erd)

E-shop hračkárstva Dráčik, ktorého majiteľom je podnikateľ Dušan Víglaský, sa od začiatku tohto roka zviditeľňuje bannermi s vyhláseniami, ktoré hraničia s konšpiračnými teóriami.

Príspevky, ktoré nie sú podpísané, ale je takmer isté, že ich autorom je sám Víglaský, spochybňovali covidovú pandémiu, napádali obrannú zmluvu s USA a nepriamo podporovali ruskú inváziu na Ukrajine.

Nedávno k nim pribudol status nazvaný Legenda o dúhovom náčelníkovi. "Dráčik" sa v nej posmieva ľuďom z LGTBI+ komunity a tým , ktorí ich podporujú. Tentoraz však jeho výtvor vyvolal reakciu, ktorá môže mať vplyv aj na biznis doteraz úspešnej siete hračkárstiev.

V reakcií na "dráčikove" odkazy viacerí aktivisti a influenceri na sociálnych sieťach spustili kampaň (napríklad #bojkotujemdracik na Facebooku), v rámci ktorej vyzývajú zákazníkov, aby nekupovali hračky v jeho predajniach. Žiadajú ich tiež, aby Dráčika nahlásili jeho obchodným partnerom s tým, že porušuje etické princípy.

V krátkosti z ekonomiky:

V Rusku naďalej podniká tisícka zahraničných firiem: Po tom, ako Putin spustil vojenskú inváziu na Ukrajinu, museli nadnárodné spoločnosti prehodnotiť obchodné vzťahy s Ruskom. Niektoré odišli, niektoré ostali v Rusku dodnes - najčastejšie naťahujú čas a vyčkávajú. Pozreli sme sa na niekoľko vybraných korporácií z rôznych sektorov, ktoré v Rusku naďalej pôsobia.

Po tom, ako Putin spustil vojenskú inváziu na Ukrajinu, museli nadnárodné spoločnosti prehodnotiť obchodné vzťahy s Ruskom. Niektoré odišli, niektoré ostali v Rusku dodnes - najčastejšie naťahujú čas a vyčkávajú. Pozreli sme sa na niekoľko vybraných korporácií z rôznych sektorov, ktoré v Rusku naďalej pôsobia. Zarábajú milióny no milionármi nie sú: Firma MTS z oravskej obce Krivá s piatimi stovkami zamestnancov patrí k najväčším dodávateľom automatických a robotických liniek pre priemysel. Klientov z automobilového, elektrotechnického či potravinárskeho priemyslu má nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viac o firme povedal jej zakladateľ Juraj Habovštiak v rozhovore pre INDEX.

Firma MTS z oravskej obce Krivá s piatimi stovkami zamestnancov patrí k najväčším dodávateľom automatických a robotických liniek pre priemysel. Klientov z automobilového, elektrotechnického či potravinárskeho priemyslu má nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viac o firme povedal jej zakladateľ Juraj Habovštiak v rozhovore pre INDEX. Kompenzácia cien energií pre firmy: Možnosti štátnej podpory podnikov sa rozšíria o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva a o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý schválil parlament. Firmy budú musieť o dotáciu požiadať.

Regendu povolali do NHL, odmenil sa ukážkovým prvým gólom

Slovenský hokejista v drese Anaheimu Ducks Pavol Regenda sa teší po strelení prvého gólu v NHL. (zdroj: TASR/AP)

Svoj prvý gól v severoamerickej NHL strelil slovenský útočník Pavol Regenda. Dokázal to v 34. minúte stretnutia proti Minnesote. Stav bol nerozhodný 0:0 a práve on odklial čaro súperovho brankára Filipa Gustavssona.

Gólovú akciu založili Kulikov s Vatranom. Druhý menovaný vyviezol puk z vlastnej obrannej zóny až za súperovu modrú čiaru. Tam našiel Regendu, ktorý si nakorčuľoval z druhej vlny, prestrelil blokujúceho obrancu a puk poslal nádherne do ľavého horného rohu.

Regenda začínal zápas ako člen štvrtého útoku s Gawdynom a Leasonom. Z AHL ho povolali potom, čo bodoval v štyroch po sebe idúcich zápasoch. V NHL má po šiestich dueloch bilanciu 1+2.

"Úžasný pocit, splnil sa mi sen a nemôžem tomu uveriť, že sa mi to podarilo. Bola to skvelá práca celého útoku a som šťastný, že to vyšlo práve v našej domácej aréne Honda Center," povedal pre nhl.com Regenda.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Najžiadanejšie auto na Slovensku? S manuálom a atmosférickým motorom

Hyundai i30. (zdroj: Hyundai)

Najpredávanejším z nových áut na Slovensku je v tomto roku Hyundai i30. Za prvenstvo vďačí nielen faktu, že ide o cenovo najdostupnejší kompakt C segmentu, ale aj schopnosti dodávať zákazníkom viac nových áut než Škoda s modelom Octavia.

Za desať mesiacov tohto roka hlási Hyundai 3 260 registrovaných i30 na Slovensku. Škoda Octavia má podľa zatiaľ posledných štatistík Zväzu automobilového priemyslu SR na konte 1915 predaných áut, ide však o výsledky za deväť mesiacov.

Slovenské zastúpenie Hyundaiu teraz zverejnilo, o aké motorizácie a výbavy je najväčší záujem. Idú proti súčasným trendom výrobcov áut.

Hyundai i30 vyrábaný v českých Nošoviciach sa predáva v troch karosárskych verziách - ako hatchback, kombi a fastback. Najžiadanejšia je najpraktickejšia verzia kombi, ktorá tvorí 54 percent predajov. Hatchback má tento rok na konte 40 percent predajov a fastback len šesť percent.

Auto novinky v skratke:

Multivan už nie je dodávkou: Dodávky bežne nepatria k autám, ktoré si ľudia kupujú, pretože ich chcú. Väčšinou ide skôr o nutnosť a siahajú po nich ľudia, ktorí pred štýlom či jazdnými vlastnosťami uprednostnia počet miest na sedenie či veľkosť kufra. Nájde sa však zopár výnimiek a medzi nimi aj súčasná generácia Volkswagenu Multivan.

Dodávky bežne nepatria k autám, ktoré si ľudia kupujú, pretože ich chcú. Väčšinou ide skôr o nutnosť a siahajú po nich ľudia, ktorí pred štýlom či jazdnými vlastnosťami uprednostnia počet miest na sedenie či veľkosť kufra. Nájde sa však zopár výnimiek a medzi nimi aj súčasná generácia Volkswagenu Multivan. Úsporná jazda v Renaulte Austral: Automobilkám už ide v súčasnosti skôr o to, kto dokáže ponúknuť najlepší produkt vo viacerých kategóriách. Či už z pohľadu komfortu, spracovania, spotreby alebo jazdných vlastností. V Renaulte si povedali, že na všetkých týchto oblastiach zapracujú a výsledkom je nový model Austral.

Automobilkám už ide v súčasnosti skôr o to, kto dokáže ponúknuť najlepší produkt vo viacerých kategóriách. Či už z pohľadu komfortu, spracovania, spotreby alebo jazdných vlastností. V Renaulte si povedali, že na všetkých týchto oblastiach zapracujú a výsledkom je nový model Austral. Nový Mercedes GLC pridal na výbave: Ak sa povie Mercedes, väčšina si zrejme predstaví elegantnú limuzínu alebo prísne hranatý off-road Triedy G. Lenže najlepšie sa nemeckej značke vo svete predáva iný model, ktorý má z oboch svetov niečo a stále s ním v meste pohodlne zaparkujete. Je to GLC. Tento rok predstavenú druhú generáciu sme si vyskúšali krátko po jej príchode na slovenský trh.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Richard Rybníček. (zdroj: SME/Marko Erd)

Koľko peňazí chce nový pozmeňovák OĽaNO zobrať? Čo hovorí na slová Ondreja Luntera, že demokratické strany musia spolupracovať s Hlasom? Čo je najväčší problém pre samosprávy? A prečo sa k nim správa vláda nadradene? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Richardom Rybníčkom, predsedom Únie miest a primátorom Trenčína.

Podcasty SME

Ľudskosť: Čo je to súrodenecká rivalita - a ako k nej prispievajú rodičia?

Čo je to súrodenecká rivalita - a ako k nej prispievajú rodičia? Index: Energetický expert: Nesledujte iba teplotu, ale aj vlhkosť

Karikatúra

Obhajca práv. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Luxusná jablková štrúdľa. (zdroj: Fotolia)

Luxusná jablková štrúdľa: Dodajte na prvý pohľad jednoduchej štrúdli výnimočnosť mandľami.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.