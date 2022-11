Diskrimináciu zažíva menej Rómov, tvrdí prieskum. Realita môže byť horšia

Pätina Rómov zažije každý rok diskrimináciu.

BRATISLAVA. Sociálny pracovník Tomáš Ščuka sa ako Róm stretával s diskrimináciou celý svoj život, najčastejšie v reštauráciách a baroch, ale aj u lekára či na úradoch.

„Teraz, keď som starší, je toho už menej, ale stále vidno náznaky. Napríklad v reštaurácii ma nechajú čakať dlhšie, alebo ma obslúžia neskôr ako toho, kto prišiel za mnou. To je taká latentná diskriminácia,“ hovorí.

Diskriminácia Rómov zrejme postupne mení svoju podobu a niekde sa stáva viac skrytou, no stále nezmizla. Ščuka to prirovnáva ku kotlebovcom v parlamente, ktorí sa pred rokmi vzdali otvoreného rasizmu, no stále vysielajú svojim voličom rasistické signály, keď hovoria napríklad o neprispôsobivých spoluobčanoch.

Pred týždňom publikoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity výsledky najkomplexnejšieho výskumu o živote Rómov za posledné roky.

Podľa neho klesá priama skúsenosť Rómov s diskrimináciou. Dvadsaťjeden percent Rómov uviedlo, že za posledný rok zažili nejakú formu diskriminácie pre farbu svojej pleti alebo etnicitu. V podobnom prieskume z roku 2016 to bolo 30 percent Rómov.