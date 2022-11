Aké rómske slová si osvojila angličtina?

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Ako sa Otto Smik stal najlepším slovenským pilotom v Británii

Otto Smik sa narodil presne pred 100 rokmi: Up in the sky, a Slovak in a British plane fought Nazi Germany

9. Staré nitrianske kino obsadili archeológovia

Budovu kina, ktorú navrhol Fridrich Wienwurm, plánujú vynoviť: Archaeologists will come to the iconic cinema in Nitra

8. Budúci týždeň vinári otvoria svoje pivnice

Prečítajte si pravidelný prehľad podujatí či omší pre cudzincov v hlavnom meste: Top 10 events in Bratislava

Ždiar je krásny v každom ročnom období. (zdroj: stock adobe)

7. Expat, ktorý miluje Slovensko, píše o návšteve Ždiaru

Čo Andrew Giarelli odporúča navštíviť a čo sa dozvedel o goralskej kultúre: What does genuine Goral culture look like?

6. Albertina kotví v Bratislave

Ide o jedinú slovenskú loď, ktorá slúži ako hotel: The only Slovak hotel ship is anchored in Bratislava. Now you can peek inside

5. Po Muránskej planine majú novú turistickú útulňu aj na východe

Turisti ju nájdu na Ceste hrdinov SNP: SNP Heroes' Trail gets new shelter

4. Bývalé bratislavské sanatórium s bazénom predali v aukcii

Nový majiteľ sľubuje oživenie Čatlošovej vily na Železnej studničke: Deal of decades in Železná studnička park

Vizualizácia projektu Zochova 7. (zdroj: Zochova 7)

3. Budovu pôrodnice z 19. storočia na Zochovej zmenia na luxusné bratislavské byty

Pôvodné plány hovorili o škole, domove dôchodcov či hoteli: Former hospital in Bratislava centre to be turned into luxury residence

2. O registrovaných partnerstvách počúva Slovensko od 90. rokov

Prvý pokus stroskotal v parlamente pred dvadsiatimi rokmi, ten posledný pred pár týždňami: A political hot potato, registered partnership bills unsavoury for most politicians

1. Rómske slová sa objavujú aj v angličtine

Rómsky jazyk je v komunitách na ústupe, hovorí Lenka Goroľová z univerzity v Prešove: Romani disappearing from Roma communities

