Tri dni ju nechali v nemocnici zakrvavenú a špinavú. Po prepustení zakrátko zomrela

Košická nemocnica dostala pokutu 500 eur.

BRATISLAVA. Mala zakrvavenú tvár, vlasy zlepené od krvi a potu a ležala špinavá v posteli. V takomto stave našli Boženu Oračkovú (+59) z Lomničky pri Starej Ľubovni jej príbuzní, keď ju pred štyrmi rokmi prišli pozrieť na Kliniku dermatovenerológie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na klinike ju hospitalizovali pre vredy, ktoré mala na predkolení. Počas troch dní, keď bola v nemocnici, jej personál neposkytoval primeranú zdravotnú starostlivosť. Jej manžel Rudolf, ako aj právnička rodiny Oračkovcov Iveta Rajtáková si myslia, že to bolo aj preto, lebo bola Rómka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zomieral v mokrej posteli na preplnenom oddelení Čítajte

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udelil košickej univerzitnej nemocnici pokutu za to, že Oračkovej neposkytla primeranú liečbu. V celom prípade prebieha aj súdny spor na Okresnom súde Košice II.

Niekoľko dní po prepustení z nemocnice Oračková zomrela na otravu krvi.

Bez pomoci, zakrvavená a špinavá

„Na tvári mala zaschnutú krv,“ opisuje so slzami v očiach vzhľad svojej manželky Rudolf Oračko, keď ju po troch dňoch prišiel navštíviť do košickej nemocnice. Bola v nej hospitalizovaná od 15. do 17. augusta 2018.