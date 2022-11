Krúpa zo SaS bude hlasovať za odvolanie Mikulca, Gyimesi ministrovi dôveruje

Hlavnou témou relácie RTVS Sobotné dialógy bola migračná kríza.

BRATISLAVA. Poslanec za stranu SaS Juraj Krúpa bude hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Mikulec podľa neho absolútne nezvládol situáciu s migrantmi.

Krúpa je presvedčený, že Slovensko je na tom v porovnaní s okolitými krajinami s migračnou krízou najhoršie, v Maďarsku napríklad stanové mestečká nemajú.

„Máme tu aj vyjadrenie, že my nie sme schopní chrániť slovensko-maďarskú hranicu. To je vyjadrenie naozaj komunikačného odroňa, ktorý takýmto spôsobom vydáva signál nielen do Budapešti, ktorá sa na takýchto našich vyjadreniach veľmi dobre zabáva, ale zároveň aj prevádzačom, že nech sa páči, môžete chodiť naďalej cez túto hranicu,“ povedal Krúpa na adresu Mikulca.

Gyimesi Mikulcovi dôveruje

Poslanec OĽaNO György Gyimesi (OĽaNO) Mikulcovi dôveruje. Tváriť sa, že on je zodpovedný za túto migračnú krízu, je podľa neho hlúposť.

„Ja nie som vítač migrantov a nebudem ich tu očakávať s kvetinami. Oni sem idú preto, lebo boli doslova pozvaní do Nemecka, že tam majú ísť,“ povedal Gyimesi.

Postavenie stanového mestečka pre migrantov v Kútoch pokladá za správny krok. „Keď niekto kritizuje aj to, že sa v Kútoch postavilo stanové mestečko, aby sa migranti nerozliezali po celom Slovensku, tak ja už potom neviem,“ vyhlásil Gyimesi.

Podľa jeho slov teraz tí istí ľudia, ktorí kritizovali Viktora Orbána za postavenie plotu na maďarsko-srbskej hranici, kričia, že ochrana tejto hranice je nedostatočná. Pokladá to za farizejstvo.

Gyimesi poukázal na to, že v Kútoch je podľa štatistiky polície 145 migrantov, čo nie je vysoké číslo. Krúpa mu kontroval, že čísla migrantov sú oveľa vyššie, ide o 200 až 300 zadržaných denne.

Krúpa kritizuje málo policajtov

Podľa Krúpu minister vnútra rieši problémy ex post a vyhovára sa na všetkých.

„Za dva a trištvrte roka, čo je vo funkcii, je stav naplnenosti policajného zboru nízky," hovorí Krúpa, ktorý je zároveň predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť. „Podľa tabuliek ich je 21 alebo 22-tisíc a on ich má 17-tisíc,“ poukázal Krúpa.

Od Európskej únie očakáva, že sa začne problematikou nelegálnych migrantov zaoberať komplexnejšie. „Jednoznačne treba posilniť Frontex. Na srbsko-maďarskej hranici by malo byť oveľa viac policajtov ako 40 zo Slovenska a 40 z Maďarska,“ poukázal Krúpa.

Reakcia ministerstva vnútra na tvrdenia Juraja Krúpu v Sobotných dialógoch Ministerstvo vnútra sa ohradzuje voči vyjadreniam poslanca Juraja Krúpu (SaS), ktoré odzneli v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko. Rezort vníma jeho vyjadrenia ako politické účelové vyjadrenia, ktorými sa chce zapáčiť svojmu straníckemu šéfovi Richardovi Sulíkovi. „Slovník pána Krúpu voči ministrovi vnútra dnes nebol hodný ani debaty v krčme. Niet sa však čo čudovať, keďže jeho stranícky šéf nazval dvoch poslancov Výboru NR SR pre zdravotníctvo v uplynulých dňoch cholerou alebo rakovinou, čo si nezaslúži ani bližší komentár,“ tlmočila stanovisko rezortu vnútra jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová. Rezort vnútra opakovane zdôrazňuje, že minister vnútra Roman Mikulec problematiku nelegálnej migrácie rieši kontinuálne počas celého obdobia vo funkcii, v posledných mesiacoch o to intenzívnejšie. Aktívne komunikuje s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, s Európskou komisiou, rovnako aktívne a pravidelne informuje o krokoch svojich kolegov vo vláde. Najbližšie odvolávanie ministra vnútra považuje rezort za účelové a politické. „Svedčí o bezbrehom bažení po opätovnej moci jeho navrhovateľmi, tiež ambícii o ďalšom rozkrádaní verejných peňazí,“ uviedla Eliášová. Ako ďalej zdôraznila, sekundárnu migráciu v rámci Schengenu zavedením vnútorných kontrol na hraniciach nikdy nezastavíme. Je to podľa jej vyjadrenia rovnaké ako myslieť si, že zastavíme prúdenie zimy do domu zatvorením dverí na izbe bez toho, že zavrieme vonkajšie dvere domu. Eliášová doplnila, že ministerstvo vnútra robí maximum preto, aby sme sa o nelegálnych migrantov pri ich dočasnom zotrvaní na Slovensku postarali. „Zvýšili sme počty spoločných hliadok na maďarskom území na hlavných dopravných ťahoch, ako aj vo vlakoch a na železničných staniciach, vyslali sme 39 policajtov na vonkajšie hranice Maďarska, ďalších 30 policajtov bude vyslaných do operácie Frontexu v krajinách západného Balkánu. V súčasnosti je do operácii Frontexu vyslaných 16 policajtov,“ informovala. Prijaté boli aj opatrenia na vnútorných hraniach s Rakúskom. V spolupráci s rakúskymi policajtmi vykonávajú kontroly na hlavnej železničnej stanici v Bratislave a vo vlakoch smerujúcich z tejto stanice na územie Rakúska. Po rokovaní v Česku sa zároveň premiéri Slovenska a Česka zhodli na tom, že nelegálnej migrácii môže zabrániť posilnenie vonkajšej hranice Schengenu. Slovensko aj Česko budú žiadať aj ďalšie krajiny Európy, aby sa do ochrany schengenskej hranice zapojili. Doprava bude na hraniciach vďaka novým nastaveniam viac plynulá a nastavia sa spoločné hliadky zamerané najmä na vlakovú dopravu. „Obe strany sa zhodli na tom, že sa postupne chceme vrátiť k návratu na cestovanie bez kontrol vo vnútri schengenského priestoru,“ dodala Eliášová.

Matovičove slová o Cigánikovej neboli podľa Gyimesiho správne

Gyimesi v relácii pripustil, že vyjadrenia jeho straníckeho šéfa Igora Matoviča po odvolaní Jany Bittó Cigánikovej z čela zdravotníckeho výboru neboli správne.

„Aj sa potom ospravedlnil. To je v poriadku. Ale SaS robí tlačovku, kde hovorí o slušnosti a pani Cigániková si utiera nohy do rohožky s podobizňou Mareka Krajčího a Anny Záborskej a potom ich predseda prirovná k rakovine a cholere, tak toto je slušnosť?“ pýtal sa Gyimesi.

Matovič nazval Bittó Cigánikovú vo svojom statuse na facebooku neschopnou vulgárnou zrúdou a tepšou. Neskôr napísal, že „plný radosti zo spravodlivosti som sa nechal uniesť a Janu som v tomto statuse najprv nazval parlamentnou prezývkou. Napriek tomu, čo si o nej mnohí myslíme, sa to asi nepatrí. Ospravedlňujem sa.“

Podľa Gyimesiho si SaS sama odvolala predsedníčku zdravotníckeho výboru tým, že sa zúčastnila hlasovania. Dodal, že je rád, že Bittó Cigániková už nie je šéfkou výboru, pretože sa podľa jeho slov správala vulgárne.

Krúpa to jednoznačne odmietol. Povedal, že v SaS počítali s tým, že im koalícia začne odvolávať predsedov výborov, čo sa aj stalo. Podľa neho sa predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš pokúšal o politický obchod s SaS.

„Mali sme pokus od pána Šipoša, že my vám podržíme Cigánikovú, ak vy nebudete odvolávať ministra Mikulca. Ja som dostal screenshot komunikácie zo skupiny OĽaNO, kde bolo napísané, že teraz to nechajme tak, odložme to nabudúce, bude to sladká pomsta, keď ju potom odvoláme,“ tvrdil Krúpa, pričom nechcel prezradiť, kto z OĽaNO sa mal takto vyjadriť.

Gyimesi povedal že „v hnutí OĽaNO zatiaľ nepadla takáto téza, že by pán Krúpa ani ktorýkoľvek iný predseda výborov z radov SaS mal byť odvolaný.“

Gyimesi: Kuffovci a Taraba nie sú fašisti

Nezaradení poslancovia parlamentu Tomáš Taraba, Filip Kuffa a Štefan Kuffa, ktorých opozícia obviňuje z toho, že kolaborujú s koalíciou, nie sú podľa Gyimesiho žiadni fašisti.

Osobne ich považuje za konzervatívnych poslancov, ktorí majú svoje hodnoty, ktoré prezentujú možno niekedy nevhodnejším, niekedy vhodnejším spôsobom.

Gyimesi nemá žiadny problém s tým, ak títo poslanci podporia štátny rozpočet.

Riešili aj tému LGBTI+

Gyimesi sa v diskusii RTVS zastal aj pedagóga Mária Schwarza z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý študentov učí, že dvaja rovnakého pohlavia netvoria rodinu, takisto ani vdova s deťmi.

„Vyučuje svojich študentov to, čo už tisícky rokov platí, že manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy, za to teraz čelí veľkému liberálnemu džihádu a šikane. Chcel by som mu týmto odkázať, že my za ním stojíme,“ povedal.

Ako ďalej dodal, takáto definícia manželstva je aj v ústave, a tak je to podľa neho správne. „Keď poviete, že manželstvo je zväzkom muža a ženy, tak to nie je homofóbne. Dnes sa však už z nenormálnosti stáva normálnosť,“ vyhlásil Gyimesi.

Krúpa mu oponoval, že v ústave je rovnako zakotvené aj to, že všetci ľudia majú rovnaké práva. „Bigotnosť, spiatočníctvo, falošné dušpastierstvo a tmárstvo. Toto sú všetko tie dôvody, ktoré doviedli Slovenskú republiku do tej situácie, že nie sme pokrokovou krajinou a krajinou otvorených myslí a snažíme sa brzdiť všetko cudzie,“ povedal Krúpa.

Ľudí z LGBTI komunity netreba podľa jeho slov marginalizovať a démonizovať, ale naopak, dať im práva, na ktoré majú nárok. „Tisícky rokov tu fungovala aj falošná morálka v katolíckej cirkvi, keď pápež Alexander V. mal deti a konkubíny a prezentoval sa ako konzervatívny pápež,“ dodal Krúpa.