Prieskum: SaS ďalej stráca voličov, PS rastie. V parlamente sú aj Maďari z Aliancie

Progresívne Slovensko je na trojročnom maxime.

BRATISLAVA. Po úspechu maďarskej Aliancie v regionálnych a miestnych voľbách strana posilňuje v popularite aj na celoštátnej úrovni. Aktuálny novembrový prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza po vyše roku vracia Alianciu do parlamentu.

Po tom, ako najsilnejšia menšinová strana na Slovensku získala vo voľbách 29. októbra najviac vlastných poslancov v župných zastupiteľstvách spomedzi všetkých politických strán, by ju v parlamentných voľbách teraz volilo 5,6 percenta voličov.

Je to najlepší výsledok pre Alianciu od júna 2021 (5,7 percenta) a vôbec najvyššia popularita strany od vzniku jej súčasnej podoby, keď na jeseň pred rokom do nej vstúpila aj niekdajšia strana Bélu Bugára Most-Híd.

Výskumníci Focusu sa vzorky 1017 respondentov medzi 2. až 8. novembrom osobne pýtali: " Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas? "

Takýto zisk vo voľbách by Aliancii priniesol desať poslaneckých mandátov, v parlamente by bola najslabšou stranou.

V prieskume vyniká Progresívne Slovensko, ktoré dosiahlo rekord tohto volebného obdobia.