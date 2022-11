Rektor Števček: Naším najväčším problémom je nepredvídateľnosť

Na Univerzite Komenského sme prijali plán rodovej rovnosti, hovorí.

Univerzita Komenského nemá dodávateľa energií na ďalší rok, do súťaže sa nikto neprihlásil. Firmy podľa rektora čakajú na zastropovanie cien energií, ktoré plánuje vláda.

Rektor UK MAREK ŠTEVČEK v rozhovore opisuje, čo hrozí univerzitám, ak vláda rýchlo nezareaguje. Zároveň vysvetľuje aj to, ako univerzita rieši bezpečie queer ľudí.

Čo bude robiť univerzita od nového roka?

Možno lepšia otázka je, čo budeme robiť teraz? My to nevzdávame. Nikto sa nám neprihlásil do verejného obstarávania, mali sme k tomu krízové stretnutie vedenia a robíme všetko, čo nám zákon umožňuje. Dovoľuje nám zopakovať súťaž v skrátených lehotách, prípadne vyhlásiť dynamický nákupný systém. Toto všetko robíme, aby sme zabránili najhoršiemu.

Oznámili sme to aj ministrovi školstva, pánovi premiérovi, ministrovi hospodárstva a šéfovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Naozaj si myslím, že jedine vláda má kompetencie v takýchto veciach rozhodovať.

V priebežných či predbežných trhových konzultáciách, ktoré zákon umožňuje, sa dodávatelia vyjadrovali tak, že sme príliš veľký odberateľ, aby riskovali, že pôjdu do niečoho, kde nevedia pravidlá. Pravidlá a najmä zastropovanie cien má v kompetencii jedine vláda.

Marek Števček od 1. feburára 2019 do 31. januára 2023 vedie Univerzitu Komenského,

v roku 1999 nastúpil na Katedru občianskeho práva PF UK, kde pôsobí doteraz,

je členom Vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory.

V čom je to riziko pre dodávateľov?

Neviem, to sa musíte spýtať ich.

V tých konzultáciách ste sa s nimi rozprávali.

Samozrejme, nie ja osobne, ale ľudia, ktorí to majú na starosti. Tie objemy sú také veľké, že je to pre nich zrejme riziko, keď nevedia, do čoho idú. Opatrenia alebo tzv. zastropovanie bolo oznámené zatiaľ len pre firmy. Ak si dobre pamätám, tak pán premiér sľuboval oznámenie opatrení aj pre verejný sektor už takmer pred dvoma týždňami. A toto dodávatelia podľa mojich informácií vidia ako problém a ako riziko.

Je už polovica novembra. Predstavme si, že by o tom vláda rozhodla do dvoch týždňov. Je reálne za mesiac obstarať energie pre takú veľkú univerzitu?