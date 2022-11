Úspešná Slovenka koučuje vrcholových manažérov za oceánom

Byť si vedomí svojich nedostatkov je najlepší spôsob, ako rásť, hovorí Zuzana Hýlová.

„Veľmi ma teší robiť s ľuďmi, čo majú otvorenú myseľ, neboja sa priznať, že niečo robia zle, a zároveň s tým chcú niečo urobiť,“ hovorí Zuzana Hýlová, Slovenka, ktorá v New Yorku koučuje úspešných ľudí z biznisu a vysokého manažmentu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

So širokým úsmevom a rovnako širokým objatím ma privíta na káve v meste Greenwich. Sme síce už v americkom štáte Connecticut, ale New York City je za rohom – nie viac ako hodinu autom či vlakom. Je slnečný októbrový deň, sedíme vonku. Na rozdiel od rušného veľkomesta tu nepočuť trúbiť žlté taxíky ani žiadne sirény.

Tu žije americký sen po slovensky mama dvoch detí, manželka a profesionálna koučka Zuzana Hýlová. Do USA prišla z Prešova cez Prahu, Londýn a Dubaj. S manželom Marekom, ktorý sa presadil na Wall Street, sa po rokoch života priamo v New York City prednedávnom presťahovali do Greenwichu.

„Moje slovenské kamarátky mi hovoria, že sme sa presťahovali na dedinu, aj keď sme v malom meste,“ smeje sa. Je tu spokojná – nablízku sú parky, pláž, more a z cípu ostrovčeka vidno New York. Tu si môže sadnúť rovno pred domom na bicykel, alebo ísť s rodinou si zahrať golf. Užíva si prechádzky pešo do škôlky parkom aj vyprevádzanie syna na žltý školský autobus. "Ľudí je tu tak akurát. Cítime sa tu veľmi bezpečne."

Žije americký sen, hoci pôvodne jej sny boli iné. Počas ôsmich rokov práce na britskej ambasáde v Prahe sa zamilovala do Londýna a jeho histórie. Neskôr sa uplatnila v Dubaji ako personálna riaditeľka v úspešnom startupe, kde sa venovala kariérnemu rozvoju zamestnancov a manažmentu. Tu stretla Slováka Mareka. Vtedy ešte netušila, že sa stane nielen jej prvým klientom koučingu a neskôr aj jej manželom.

Ako zistiť, či ste na správnom mieste

Už pri prvých stretnutiach pochopila, že aj napriek ambíciám uspieť v USA tápal v tom, ako svoje ciele dosiahnuť.

"Tak som sa začala pýtať, ako si predstavuje svoj ďalší profesijný krok, čo by chcel dosiahnuť, z čoho má obavy." Spolu vytvorili Marekovu me-map, mapu seba. Dnes je jej obľúbeným koučingovým nástrojom, ktorý už na prvom sedení vie odhaliť, čo si človek praje dosiahnuť, čo ho brzdí, v čom sa má zlepšiť, aj aký má byť jeho ďalší krok. A ako správna koučka dáva otvorené otázky bez sugestívnych odpovedí.

"Manžel si pekne krásne kreslil mapku a odpovedal na moje zvedavé otázky. Až z toho nakoniec vyplynulo, že bez MBA titulu nebude môcť uspieť na Wall Street, čo bolo jeho snom," hovorí Hýlová. Bolo teda jasné, že ďalšie kroky budú smerovať do USA. „Ja som možno túžila po Anglicku, ale manžel sa rozhodol pre Ameriku a ja som ho v tom podporila, už nielen ako koučka, ale aj ako manželka."

Zuzana Hýlová žije s rodinou v New Yorku, svadbu však oslávili s manželom na Slovensku. (zdroj: Archív Z.H.)

Dnes má Zuzana Hýlová vlastnú firmu v USA kde profesionálne koučuje ľudí s medzinárodnými skúsenosťami. „Väčšinou sú to podnikatelia alebo vyšší manažment, ktorí si nie sú istí, či majú správnu rolu, alebo sú v správnej firme či v krajine."

S jedným z klientov pracuje vyše dvoch rokov a na každom stretnutí sa teší z postupu a zmien. Najprv sa sústredili na sebapoznanie a na zmenu zamestnávateľa a neskôr na rýchly kariérny postup a leadership. Do desať mesiacov bol povýšený na riaditeľa. Svoj profesijný rozvoj berie ako každodennú kávu.

„Každá zmena chvíľu trvá, sú tam návyky a vzorce správania a dalo by sa povedať, že niekedy treba takzvane preformátovať mozog," vysvetľuje čo by mali ľudia od koučingu očakávať.

Keďže sa na internete aj v živote roztrhlo vrece s koučmi, upozorňuje, že si treba dať pozor na nekvalifikovaných poradcov.

"Je veľmi dôležité, aby ste sa rozprávali s niekým, kto vám sadne, kto vás pochopí a bude vás aktívne počúvať. A rovnako dôležité je, aby mal vzdelanie v danej oblasti," hovorí Hýlová.

Nič nie je zadarmo

Ako koučka sa presadila, jej prioritou je však rodina. Prvý syn sa narodil v čase, keď manžel práve začal pracovať v banke. Doma ho vídali denne najviac pol hodiny, po roku si mohol dovoliť hodinku času s rodinou denne. „Postupne sa to zlepšuje. Beriem to tak, že nič nie je zadarmo a naozaj sa teším z každého úspechu a spoločného dňa stráveného spolu ako rodina."

So širšou rodinou trávia čas najmä v lete, keď chodí s deťmi na Slovensko na celý mesiac a ponavštevujú hrady, zámky aj rytierske turnaje. Doma v USA na Slovensko spomínajú pri slovenskom jedle a nad fotkami zo svadby, ktorú mali v Zuberci, s tradičnou hostinou v kolibe.

Dlho zvažovali život na Slovensku, ale manžel svoju prácu môže robiť len v USA. "No nikdy nehovor nikdy," hovorí Zuzana s úsmevom.

Zuzana Hýlová s rodinou. (zdroj: Archív Z.H.)

Na živote v USA vyzdvihuje svoje skúsenosti so školstvom a systém vzdelania. "Deti sa tu odmalička učia kriticky myslieť. Nielen básničku naspamäť, ale aj o čom tá básnička je. Nikto vás nevysmeje za vašu odpoveď, naopak sa snažia ďalej argumentovať," vysvetľuje.

Vedieť povedať neviem

Ľudia v USA sú viac otvorení spätnej väzbe a prezentácii názoru na verejnosti. "To nám na Slovensku trochu chýba," hovorí. Aj Slovensko sa však mení a Hýlová v USA stretáva ľudí z úspešných slovenských firiem. "Je to taká mladá generácia, ktorá mala možnosť okúsiť svet, stali sa globálnymi občanmi a vďaka týmto skúsenostiam dokážu založiť inovatívne spoločnosti a uspieť doma aj v zahraničí."

Hýlová je hrdá, ako ďaleko to Slovensko dotiahlo za posledných tridsať rokov. Zmena avšak prišla veľmi rýchlo a ľudia sa nedokázali na ňu ešte celkom adaptovať, zmeniť myslenie, byť otvorení novým názorom a naučiť sa pozerať na problémy tak, že hľadáme riešenia.

"Amerika je založená na kultúre odvahy a optimizmu. Na Slovensku sa mi niekedy zdá, že sa ľudia pozerajú na veci viac pesimisticky, sú opatrní a nie sú zvyknutí investovať do seba. Priznať si, že niečo nevieme alebo požiadať o pomoc, je pre nás hrdých Slovákov veľmi ťažké. A pritom vždy radi pomôžeme."

Pri týchto zmenách vidí úlohu aj pre Slovákov, ktorí sa presadili v zahraničí. "Verím, že rozšíria skupinu vizionárskych lídrov na Slovensku a tým prispejú k úspešnému budovaniu krajiny."

Autorka spoluvedie skupinu Slovak Professionals in New York.

Tento článok vznikol vďaka podpore z grantu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.