PS je na vrchole. Pätinu voličov dodalo OĽaNO, teraz nasáva hlasy aj od SaS

Kam môže strana rásť?

BRATISLAVA. Igor Matovič opakovane útočil na stranu Progresívne Slovensko aj cez prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorú nazýval "progresívnou liberálkou" neschopnou "prekúsnuť" neúspech svojej strany vo voľbách. Napokon to bol práve on, kto PS výrazne posilnil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po parlamentných voľbách 2020, keď koalícii PS-Spolu, ktorá potrebovala získať sedem percent, chýbalo na zvolenie do parlamentu necelých tisíc hlasov, líder OĽaNO časť svojich sklamaných voličov strane posunul.

Voliči OĽaNO z posledných volieb dnes tvoria až pätinu voličov PS, vraví riaditeľ prieskumnej agentúry Focus Martin Slosiarik. Podobne je to aj v prípade najmenšej koaličnej strany Za ľudí, ktorá sa prepadla v prieskumoch k dvojpercentnej podpore.

V posledných mesiacoch však PS nasáva voličov aj od SaS. Po tom, čo strana Richarda Sulíka po letných prázdninách odišla z vlády, lebo sa nenaplnilo jej ultimátum o odchode ministra financií Matoviča, v prieskumoch stráca.

V máji jej Focus nameral jedenásťpercentnú podporu, v novembri podpora SaS klesla k ôsmim percentám.

"Zažili sme aj horšie," pripomína predseda SaS Richard Sulík. Aj po posledných voľbách prichádzala SaS do parlamentu so 6,2-percentným ziskom hlasov. "To je cena za to, že sme si zachovali tvár," tvrdí Sulík.