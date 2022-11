Časť kompostu končí na skládkach, v štatistike sa vykazuje ako recyklovaný odpad

Plošný zber kuchynského odpadu je pre samosprávy drahý.

Od prvého januára bude zbierať kuchynský odpad celé Slovensko. Analýza Zväzu odpadového priemyslu však ukazuje, že plošný a povinný zber je pre mnohé samosprávy drahý a často odpad nemajú kde spracovať.

Viac o efektivite súčasného nastavenia zberu kuchynského odpadu hovorí generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu JÁN CHOVANEC.

Od prvého januára 2023 musia zbierať kuchynský odpad aj Bratislava a Košice, a teda už celé Slovensko. Ako to zatiaľ ide?

Zber kuchynského odpadu je dobrý spôsob, ako znížiť objem komunálneho odpadu na skládkach, ale musí byť nastavený efektívne. Slovensko ho zaviedlo príliš rýchlo a veľa vecí zostalo nedomyslených.

Zber je pre samosprávy drahý a systém nie je pre občanov dostatočne motivačný. Až od januára 2024 musia kuchynský odpad zbierať všetky členské krajiny Európskej únie. Nie však plošne v celej krajine, ale iba tam, kde to má zmysel a tiež bez definovania frekvencie, prípadne nádob, ako je to stanovené u nás.

V analýze píšete, že dnes sa vyzbiera približne 11 kilogramov na občana, pričom potenciál je 62 kilogramov. Je systém motivačný?

Podstatná väčšina vidieckych samospráv si povinnosť splnila rozdaním domácich kompostérov na záhradný a kuchynský odpad. Málokto do nich však hádže zvyšky z kuchyne, skôr tam vyhadzujú zelený záhradný odpad. Ak niekto tvrdí, že doma kompostuje všetok kuchynský odpad, bolo by dobré pozrieť sa do jeho čiernej nádoby, koľko ho tam je.

Triedením kuchynského odpadu ľudia znižujú objem komunálneho odpadu na skládkach, za ktorý musia obce aj občania platiť čoraz viac. Motivačné by bolo, ak by za oddelenie biologických zložiek zaplatili domácnosti menej. To však nie je realita.

Od novembra 2022 majú obce a mestá lepšiu možnosť spoplatniť množstvový zber podľa váhy a zaviesť teda model, keď ľudia zaplatia len za komunálny odpad, ktorý naozaj vyprodukujú. To by dávalo ekonomickú motiváciu. Uvidíme, ako to pôjde.

Hovorili ste, že zbierať kuchynský odpad plošne nemá zmysel. Prečo?