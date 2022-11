Michael Kocáb: Právo voliť a demokracia sú najväčší výdobytok

Oba národy majú malú toleranciu, hovorí hudobník a bývalý politik.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Mečiar bol na začiatku proti rozkladu, ale keď zistil, že ide o populistické riešenie, spolu s Klausom štát roztrhli,“ hovorí osobnosť Nežnej revolúcie, český hudobník a bývalý politik MICHAEL KOCÁB.

V rozhovore vysvetľuje, aké posolstvo by si mali ľudia zobrať z jeho dokumentu, či to, prečo nekandiduje v českých prezidentských voľbách.

Michael Kocáb občiansky aktivista a politik,

bývalý minister pre ľudské práva a národnostné menšiny Českej republiky,

osobnosť Nežnej revolúcie,

hudobník.

Dokumentárny film Olgy Sommerovej má podtitul rocker verzus politik. Je to ako Dr. Jekyll a Mr. Hyde alebo rocker a politik súzvučia?

Na počiatku to bolo trošku ako Jekyll a Hyde, ale ako človek starne a berie rozum, začne si uvedomovať, že dané veci nie sú až v takom rozpore. Inými slovami by sa dalo povedať, že z akejkoľvek pozície sa môže odlepiť do politiky. Nabudúce to môže byť lekár či dokonca aj niekto z remesla, kto nemohol študovať, ale má v sebe politické kopyto.

Aké je to pozerať sám o sebe dokument?

Veľmi ťažké. Musím sa priznať, že som ešte ani na tom nebol v kine. Videl som ho len pri schvalovačke v televízii. Ak človek nie je dostatočne narcistný, nemôže len tak sedieť a pozerať sa so zaľúbením sám na seba.

Nie je spomínaných narcisov v politike až priveľa?