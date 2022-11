Visolajský potvrdil, že rokovanie by malo pokračovať.

BRATISLAVA. Lekárski odborári sú pripravení dohodnúť sa a pomôcť nemocniciam.

Chcú urobiť všetko preto, aby k dohode došlo ešte tento týždeň. Vyhlásil to šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský po utorkom rokovaní na Úrade vlády SR.

"Na dohodu treba dve strany. Sme radi, že druhá strana je už ochotná sa baviť, že sme sa stretli a dohodu hľadáme. To naozaj vítame," skonštatoval. Rokovanie podľa jeho slov bolo konštruktívne a prebralo na ňom všetkých osem požiadaviek lekárskych odborárov.

Visolajský potvrdil, že rokovanie by malo pokračovať v stredu poobede. "K niektorým bodom sme nedostali konkrétnu odpoveď, ale bolo nám sľúbené, že si ju vypočujeme v stredu," doplnil. Ak by došlo k dohode, štvrtkový protest za záchranu zdravotníctva by sa mohol zrušiť.

Utorkové rokovanie na Úrade vlády zvolal premiér Eduard Heger (OĽANO). O aktuálnej situácii v zdravotníctve v pondelok rokovala aj koaličná rada. Zaoberať sa okrem iného mala čerpaním z plánu obnovy či memorandom s lekármi.

Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc.

Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. V tejto súvislosti zvolali na štvrtok protestné zhromaždenie za záchranu zdravotníctva.