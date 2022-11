Heger Poľsku po dopade rakiet vyjadril podporu, Naď očakáva konzultácie NATO (reakcie)

Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyjadril podporu Poľsku a deklaroval pripravenosť byť zodpovedným spojencom.

V Poľsku prišli v utorok popoludní o život dvaja ľudia po výbuchu v sušičke obilia v obci Przewodów neďaleko hraníc s Ukrajinou. Poľské orgány preverujú rôzne verzie incidentu vrátane toho, že došlo k výbuchu bojovej rakety. Vrcholní predstavitelia Poľska sa zišli na mimoriadnom zasadnutí v súvislosti s "krízovou situáciou".

Ako reagujú slovenskí politici?

Zuzana Čaputová, prezidentka

Informácie o dopade rakiet na územie Poľska sú znepokojivé a prirodzene vzbudzujú obavy, počkajme si však na zhodnotenie celej situácie v najbližších hodinách., uviedla prezidentka Čaputová.

"Dôverujem tomu, že reakcia nás a našich spojencov bude rozvážna, rozumná a primeraná. Vyjadrila som prezidentovi Andrzejovi Dudovi podporu a solidaritu poľskému ľudu," uviedla prezidentka v stanovisku.

Eduard Heger, premiér

Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyjadril podporu Poľsku a deklaroval pripravenosť byť zodpovedným spojencom.

"So znepokojením sledujem aktuálnu situáciu v Poľsku. Kontaktoval som poľského premiéra Mateusza Morawieckeho. Som tiež v intenzívnej komunikácii s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom. Slovensko vyjadruje plnú podporu Poľsku. Sme pripravení byť zodpovedným spojencom," uviedol premiér.

Boris Kollár, predseda NR SR

Ak sa podľa šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) potvrdí, že rakety sú ruské, pôjde o incident voči členskému štátu NATO.

"Pevne veríme, že Poľsko bude v tomto prípade reagovať rozvážne a vo všetkých krokoch by malo mať plnú podporu Slovenskej republiky," uviedol Kollár.

Jaroslav Naď, minister obrany

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) čaká na stanovisko poľských predstaviteľov predstaviteľov. "Očakávame konzultácie aj v NATO. Následne budeme realizovať adekvátne kroky aj my. Aktiváciu článku 5 nateraz neočakávame," dodal pre denník SME.

Neskôr na Facebooku dodal, že podľa aktuálne dostupných informácií šlo o neplánovaný útok. Šéf rezortu obrany zároveň avizoval posilnenie bezpečnosti slovenských hraníc a vzdušného priestoru, pričom zdôraznil dôležitosť členstva v Severoatlantickej aliancii.

Veronika Remišová, ministerka investícií

Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že v Rusku vládne šialený teroristický režim. "Útok ruských rakiet, či už náhodný, alebo zámerný, ktorý spôsobil smrť viacerých nevinných ľudí v Poľsku, je dôkazom toho, že v Rusku vládne šialený teroristický režim. Tento režim nerešpektuje žiadne pravidlá, ani dohody."

Pripomenula, že aj na Slovensku sú politici, ktorí presadzujú "lokajský prístup k Rusku. Podľa nej ohrozujú mier a slovenské bezpečnostné záujmy. "Jedinou šancou na udržanie mieru v našich krajinách je spoločná obrana a spoločný postup, ktorý dá Rusku jasne najavo, že ľudí v našich krajinách nebude ani zabíjať, ani ohrozovať svojimi zbraňami," dodala Remišová.

Roman Mikulec, minister vnútra

Minister vnútra Roman Mikulec si chce počkať na potvrdenie informácií o dopade rakiet do Poľska od renomovaných zdrojov. Aktuálne sa nachádza v Bukurešti na ministerskej konferencii Salzburského fóra, kde spolu s ministrami vnútra o tejto téme diskutujú, stanovisko prisľúbil v stredu.

"Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým dvoch obetí, ktorých raketa, ktorá dopadla na územie Poľska, ktorá je členskou krajinou NATO, zasiahla,“ uviedol z závere stanoviska Mikulec.

Juraj Šeliga, poslanec

"Dnes sú to zrejme zablúdené rakety, zajtra môžu byť cielené. Dnes je to Przewodów, zajtra to môže byť Ubľa," reagoval na sociálnej sieti Juraj Šeliga (Za ľudí).

