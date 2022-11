Generál Macko: Je to vážne, ale zapojenie NATO do vojny to neznamená

NATO môže reagovať posilnením obrany Slovenska a ďalších krajín.

Aj keby ruská raketa dopadla do poľa a nikomu by neublížila, aj tak by išlo o vážny incident. Ak sa však potvrdí, že práve projektil Ruska usmrtil dvoch ľudí na poľskom území, je to vážna vec. Hovorí to generál vo výslužbe Pavel Macko v reakcii na incident, ktorý sa stal v poľskej pohraničnej obci Przewodów.

Areál sušiarne obilia tam podľa predbežných informácií zasiahla ruská raketa. Poľsko hlási dve obete. Denník SME Macka požiadal o odhad situácie.

Stále nie je definitívne potvrdené, že smrť dvoch ľudí na poľskej strane pohraničia spôsobila ruská raketa. Napriek tomu, čo by znamenalo, ak by sa tieto informácie potvrdili?

Toto je príliš vážna vec na to, aby sme vychádzali z nejakých dohadov. Potrebné je vyšetrenie toho, čo sa stalo, ako sa to stalo a či to vôbec bola ruská raketa.

Čo sa bude diať, ak sa táto informácia potvrdí?