Na Slovensku ročne zbytočne zomrie päťtisíc ľudí, upozornil Visolajský na proteste

Zdravotníctvo je podľa neho zle nastavené pre pacientov, aj pre zdravotníkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Na Slovensku ročne zbytočne zomrie 5-tisíc ľudí. Na štvrtkovom protestnom zhromaždení s názvom Zachráňme zdravotníctvo to uviedol predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

Podľa neho ide o ľudí, ktorí zomreli, a pritom zomrieť nemuseli, keďže lekári im nemohli dať to, čo potrebovali.

„Dve slovenské dediny zbytočne zomrú každý rok," zdôraznil. Vlády sa pýta, čo s tým ide robiť. Lekári podľa Visolajského riešia len toto číslo, teda počet odvrátiteľných úmrtí, a nie svoje platy.

„Keby sme chceli len vyššie platy, už tu nie sme a zarábame niekde inde," povedal šéf združenia.

Lekári podľa Visolajského od vlády žiadajú, aby im dala podmienky na to, aby sa mohli starať o svojich pacientov. Zdravotníctvo je podľa neho zle nastavené pre pacientov, aj pre zdravotníkov.

„Perfektne je však nastavené pre rôzne firmy, ktoré majú zisky," povedal. Lekári podľa neho žijú v nemocniciach vo veľkej beznádeji.

„Máme však svetielko na konci tunela, že to bude lepšie," povedal. Upozornil na to, že väčšina z 2 100 lekárov, ktorí podali výpovede, sú dnes v práci. „Zdravotníctvo môžeme zmeniť len vtedy, keď všetci budeme chcieť," povedal šéf združenia.

Stále sa nedohodli

Predstavitelia Lekárskeho odborového združenia sa po stredajšom sedemhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR s premiérom Eduardom Hegerom, ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a ministrom financíí Igorom Matovičom nedohodli na plnení ôsmich požiadaviek lekárov.

„Rokovania pokračujú, protest zajtra bude,“ povedal Visolajský. Oceňuje, že vláda začala konštruktívne pristupovať k riešeniu problému s výpoveďami 2 100 lekárov.

K dohode sa podľa neho obe strany začínajú blížiť. „Oceňujeme aj snahu parlamentu a poslancov, že nám pomáhajú, aby sme sa dohodli," povedal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pomalosť a chaos štátu otvorili cestu Pente k veľkým peniazom na jej nemocnice Čítajte

Od vlády dostalo združenie podľa Visolajského návrh na zvyšovanie platov lekárov, ktorý nie úplne reflektuje snahu lekárov zabezpečiť personálnu stabilitu v nemocniciach.

„Verím, že v tejto veci sa dohodneme a pri ďalšom stretnutí, ktoré je naplánované na pondelok o 10:00, že vláda by mohla prísť s lepším riešením," povedal.

Lekárske odborové združenie chce podľa neho nastaviť systém odmeňovania tak, aby zostali lekári v nemocniciach. Upozornil na to, že mzdy lekárov sú súčasťou celkovej dohody o požiadavkách odborárov.

„Ponuka, ktorá prišla, bola jednorazové navýšenie, náš kompromis bol dať to do istého postupného navýšenia, nestretlo sa to však s pochopením," povedal šéf združenia.

Heger vyzval lekárov, aby ponuku prijali

Minister financií Igor Matovič zverejnil návrh na zvýšenie platov lekárov, ktorý na rokovaní predstavil zástupcom Lekárskeho odborového združenia.

Základný plat atestovaného lekára s 20-ročnou praxou bez príplatkov by mal podľa neho stúpnuť o 35 percent, a to z 2 606 eur na 3 512 eur. Plat nemocničného lekára so všetkými príplatkami by sa mal podľa Matoviča zvýšiť z 3 493 eur na 4 240 eur. Išlo by tak o zvýšenie o 747 eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dohoda medzi vládou a lekárskymi odbormi zatiaľ nie je, rokovania majú pokračovať Čítajte

Po takomto zvýšení by tak podľa ministra financií na budúci rok plat lekára na Slovensku vzrástol na 4 240 eur, kým v Českej republike by to bolo 4 179 eur.

„Toto bol náš cieľ od začiatku," povedal. Verí tomu, že lekári túto ponuku akceptujú, uvedomia si vážnosť situácie a svoje výpovede stiahnu. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovoril o pláne B, ak by lekári svoje výpovede nakoniec nestiahli.

V pondelok o 12:00 k takémuto plánu B podľa neho zasadne krízový štáb. Premiér Eduard Heger poprosil lekárov, aby túto ponuku prijali a svoje výpovede stiahli.