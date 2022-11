Školy sa nemôžu pripájať k internetu, zmluva s dodávateľom vypršala v októbri

Ministerstvo školstva dosiaľ nepredstavilo žiadnu stratégiu ani zámer poskytovania internetových služieb po tomto termíne.

BRATISLAVA. Školy sa nemôžu pripájať k internetu, pretože zmluva s aktuálnym dodávateľom internetového pripojenia Swan, a. s., v rámci projektu Edunet, vypršala v októbri 2022.

Ministerstvo školstva dosiaľ nepredstavilo žiadnu stratégiu ani zámer poskytovania internetových služieb po tomto termíne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V tlačovej správe na to upozornilo občianske združenie Slovensko.Digital a žiada od ministerstva promptné riešenie situácie. Riešením ale podľa nich nie je umelé predlžovanie zmluvy prostredníctvom dodatku.

V prípade takéhoto postupu plánujú podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Očakávajú riadnu verejnú a hospodársku súťaž. Spolu s prizvanými subjektmi trhu sú pripravení pomôcť rezortu a priniesť ich návrhy. Požadujú však otvorený, transparentný a odborný dialóg.

Ministerstvo sa podľa združenia už v rokoch 2016 a 2020 zaviazalo, že pripraví nový projekt tak, aby bol na prípravu kvalitného riešenia dostatok priestoru, no to sa nestalo.

Digital.Slovensko upozorňuje, že termín konca zmluvy bol dlhodobo známy. Združenie opätovne upozornilo na absenciu plánu o poskytovaní internetu pre školy po vypršaní zmluvy zo strany ministerstva v marci 2022, keď sa na rezorte investícií hlasovalo o preplácaní výdavkov súvisiacich s projektom Edunet. Rezort školstva sa zaviazal, že zriadi pracovnú skupinu. Tá ale podľa Slovensko.

Digital očividne nefunguje a neplní svoju úlohu, keďže nie sú známe žiadne výsledky jej aktivít.

„Pri vzniku tejto pracovnej skupiny sme chceli, aby bola otvorená odborníkom a zástupcom trhu, čím by sa zvýšila šanca, že práve takto nastavená diskusia prinesie reálne a dobré riešenie. Ministerstvo náš apel odmietlo s tým, že by išlo o konflikt záujmov," uviedol výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Kulich.

V pracovnej skupine pritom za ministerstvo pôsobil zamestnanec, ktorý zároveň pracoval aj v spoločnosti prepojenej so súčasným dodávateľom Swan, a.s. Občianske združenie práve to označuje za konflikt záujmov.

Združenie tiež poukázalo na to, že s odbornou verejnosťou upozorňovali na potrebu včas pripraviť projekt internetu pre školy od roku 2016. Cieľom bolo predísť chybám, ku ktorým došlo v minulosti, napríklad sa neuskutočnila transparentná verejná súťaž na túto službu.

Služba podľa nich bola kúpená v rozpore s odporúčaniami odborníkov a zástupcov trhu. Samotné školy podľa Slovensko.Digital neboli spokojné so službou a tá bola dodaná s omeškaním. Združenie poukázalo aj na to, že rezort školstva dostal od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu viac ako milión eur.