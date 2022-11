Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Vianočné svetlá rozžiaria Bratislavu, no bude ich menej

Hlavné mesto Slovenska nebude európskou výnimkou: Christmas will be dimmer in some Slovak cities

9. V Lačnovskom kaňone vybudovali nový rebrík

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tiesňava pri Prešove má dva kilometre: A new metal ladder awaits hikers in the Lačnovský canyon

8. V angličtine sme sa zlepšili

V angličtine sú Slováci lepší ako Taliani či Maďari, ale na Dánov ešte nemajú: Slovaks have improved their English skills

7. Jeden z najkrajších slovenských vodopádov vysvietili

Liptovský vodopád je chráneným miestom: Light show at one of Slovakia's most beautiful waterfalls

Lúčanský vodopád v noci. (zdroj: Ľubica Stančíková)

6. Swap oblečenia v staromestskej knižnici i koncert Andrého Rieua

Prehľad podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

5. Americký veľvyslanec vidí v Košiciach potenciál

Gautam Rana strávil v metropole východu dva dni: US ambassador's first visit to Košice

4. Kto sú najväčší hráči v rýchlodonáškovom sektore na Slovensku?

Q-commerce si zažil v posledných rokoch skokovú expanziu: Delivery within 15 minutes not effective, q-commerce expert says

S Woltom šetríte čas i peniaze. (zdroj: WOLT)

3. Tunel pri Ružomberku prerazili po dlhých rokoch

Čebrať je jedným z najdlhších cestných mostov na Slovensku: One of the longest tunnels successfully drilled in northern Slovakia

2. Ak by bola V4 štátom, bola by dvanástou najväčšou ekonomikou sveta

Úspešné príbehy zo súkromného sektora by mohli inšpirovať vlády v regióne k hlbšej spolupráci: If regarded as a single state, V4 would be the fifth-largest economy in Europe

1. Zistite čo je podľa rodených Prešporákov typické pre Bratislavu

Nová kniha približuje príbehy starých bratislavských rodín: Historical photo shows splitting of family so that at least someone survives WWII

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.