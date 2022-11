Stalker z Bratislavy sedí v Justičnom paláci. Na posudky sa môže čakať týždne

Väzbu ešte posúdi bratislavský krajský súd.

BRATISLAVA. Muž bez domova, ktorý mesiace prenasledoval verejne známych ľudí, skončil v stredu za mrežami, no môže trvať aj celé týždne, kým sa mu dostane odbornej pomoci.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Psychické problémy sú pritom najpravdepodobnejšou príčinou správania 29-ročného Martina B. z okresu Považská Bystrica. Okrem iného takmer nastúpil do taxíka so speváčkou Katarínou Koščovou a striasť sa ho nevedeli ani herečka Kristína Tormová či herec Branislav Deák. Nepomohli ani upozornenia či hrozba políciou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Stalkera z Bratislavy obvinili. Na detenčný ústav sa čaká už šestnásť rokov Čítajte

Napriek podozreniam z psychických problémov zostáva bratislavský stalker v bežnej väzbe s rôznymi inými podozrivými v bratislavskom Justičnom paláci.

Prípadný presun do Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne by mohol navrhnúť ešte lekár, ktorý bude mužovi robiť vstupnú prehliadku pri nástupe do väzby.