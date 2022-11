Špecializovaný trestný súd ponechal Kusého na slobode, zmeniť to môže Najvyšší súd

Stíhanie Kusého súvisí s developerským projektom na Vlárskej ulici na Kramároch.

Bývalý starosta bratislavského Nového Mesta Kusý bude stíhaný na slobode. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ho v korupčnej kauze napokon nevzal do väzby. Prokurátor podal sťažnosť.

O tom, či Rudolf Kusý ostane na slobode alebo pôjde do väzby, bude rozhodovať Najvyšší súd do piatich pracovných dní, pravdepodobne to bude 28. novembra.

Stíhanie Kusého súvisí podľa informácií denníka SME s developerským projektom na Vlárskej ulici na Kramároch, ktorý sa vlečie už viac než tri roky.

V auguste 2019 dal developer F-Luxus žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na výstavbu nových bytov. Podľa pôvodného zámeru mali na voľnom pozemku na Kramároch vzniknúť dve bytovky, a to jedna troj- a druhá päťpodlažná. Zámer sa však stretol s nevôľou miestnych obyvateľov, čo viedlo k petícii proti výstavbe.