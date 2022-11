Kollár sa opäť zastrájal odchodom z vlády, Sulík by hlasoval za vyjadrenie nedôvery

Ak tisíce lekárov podajú výpovede a dôjde k rozvratu zdravotníctva, hnutie Sme rodina odíde z vlády.

BRATISLAVA. Ak tisíce lekárov podajú výpovede a dôjde k rozvratu zdravotníctva, hnutie Sme rodina odíde z vlády. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil šéf hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár.

Spolu s lídrom SaS Richardom Sulíkom sa zhodli na tom, že tlak zo strany Lekárskeho odborového združenia (LOZ) pri rokovaniach s vládou začína naberať črty vydierania.

Sulík s Kollárom našli aj zhodu

"Pokiaľ by malo 3000 lekárov odísť preč, tak my ideme tiež, nemôžem byť niekde, kde sa rozvráti zdravotnícky systém. (...) Nepodpíšem sa pod to, nebudem chodiť po uliciach v obrnenom transportéri," uviedol Kollár. Sulík si myslí, že ide o politické divadlo a hnutie z vlády neodíde. V prípade, že k dohode s lekárskymi odborármi nedôjde, Sulík hovorí o vine premiéra a celej vlády. Kollár si nemyslí, že premiér zlyhal.

Šéf parlamentu podotkol, že také vysoké zvýšenie platu ako lekári, nemal v štáte nikto. "Aj my sme tlačili, aby vláda dorovnala prostriedky, a to dorovnala na úroveň platov v Českej republike," poznamenal. Myslí si, že veľa lekárov sa spamätá a vezme výpovede naspäť. "Musia sa už aj lekári cítiť blbo, čo tí odborári robia," skonštatoval s tým, že ak bude LOZ tlačiť viac, pôjde o vydieranie. Sulík s ním súhlasí, zhodujú sa aj v tom, že vláda má obmedzené možnosti.

Podľa Sulíka je problém aj na druhej strane, nie len na strane LOZ. Hovorí o extrémnom manažérskom zlyhaní na strane vlády. "Tu má maslo na hlave OĽANO, v plnom rozsahu, či už preto, lebo nevyjednávali, či už preto, že tu bol najprv neschopný minister zdravotníctva, teraz je tam slabý minister, či už preto, že dali zlých manažérov do štátnej poisťovne alebo nemocníc," vymenoval.

Krajniak predniesol prosbu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak zase v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 poprosil lekárov, aby akceptovali 35-percentné zvýšenie platov. Apeluje na proporcionalitu v spoločnosti, keďže hoci aj ostatným zamestnancom verejnej správy sa zvyšuje plat, nejde o takú sumu, aká je navrhovaná v prípade lekárov. Dodal, že by mali brať do úvahy, že navrhované zvyšovanie ich platov je vyššie, než v prípade iných zamestnancov. Je toho názoru, že ide o adekvátne zvýšenie.

Podpredseda strany Smer-SD Ladislav Kamenický tvrdí, že za ich vlád sa s lekármi vždy vedeli dohodnúť. Spôsob, akým s lekármi minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vyjednáva, považuje za dehonestujúci, a nemyslí si, že je to spôsob, ako sa dohodnúť.

Pellegrini: Mohli sme urobiť viac

K zdravotníctvu sa dostali aj diskutujúci v relácii TV Markíza Na telo. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) pripúšťa ďalšie navýšenie platov zdravotníkov, je podľa nej nutné nájsť kompromis. Myslí si, že k dohode medzi vládou a LOZ dôjde. "Osobne sa za to zasadím," vyhlásila.

Poslanec Národnej rady SR a šéf mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini považuje požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ) za primerané a zvládnuteľné. Pellegrini pripustil, že aj v bývalých vládach mohli pre sektor urobiť viac.

Sulík o "šerednom" rozpočte

K téme štátneho rozpočtu Sulík uviedol, že SaS nemá dôvod rokovať. Označil ho za katastrofálny a šeredný, kritizuje tiež absenciu výdavkových limitov. Kollár mu oponoval, že rokovať treba vždy.

Okrem toho, že rozpočet je podľa Sulíka ´nepodporiteľný´, aj pre historicky najväčšie zadlženie, ktoré je nepredstaviteľné, upozorňuje, že v ňom nie sú ani výdavkové limity. Ak ich Slovensko neprijme, EÚ hrozí zastavením peňazí z plánu obnovy. Pripomína, že krajina sa k týmto výdavkom zákonom zaviazala. Ak by Únia peniaze pre Slovensko škrtla, bola by to pre krajinu hanba. "Máme veľa dôvodov, aby sme strašidelný rozpočet nepodporili," poznamenal.

Kollár na margo výdavkových limitov poznamenal, že ak by sa k nim štát nezaviazal, nenastal by problém. "Bola hlúposť ich tam dávať," doplnil.

Nemyslí si, že by minister financií Igor Matovič (OĽANO) dúfal, že sa výdavkové limity stratia. Šéfa rezortu financií však označil za "ťažký oriešok", s ktorým má veľa roboty, keď chce z neho vylúpnuť jedno euro. Rozpočet podľa neho môže podporiť každý, kto chce pomôcť ľuďom. Ak však rozpočet neprejde a štát nebude vedieť svojim občanom doručiť potrebnú pomoc, taká vláda podľa neho nemá význam.

Kollár tiež prisľúbil, že sa bude snažiť presadiť aj zníženie dane pre gastro prevádzky, Sulík nevylúčil podporu zvýšenia dane z liehu. Nemyslí si, že Kollár má dôvod opustiť vládu. Ak by sa hlasovalo o nedôvere vláde, hlasoval by za vyjadrenie nedôvery. "Vláda nestojí ani za fajku maku," povedal. Na margo referenda Kollár poznamenal, že sa na ňom nezúčastní, ani nebude nikoho vyzývať, aby naň šiel.

Smer rozpočet podporí. Za istých podmienok

Strana Smer podľa Kamenického podporí budúcoročný rozpočet, ak im budú zaručené predčasné voľby. Majú však aj ďalšie požiadavky. Opozícia podľa neho nie je zodpovedná za rozpočet, je to úloha vlády a ak si to tá nevie ošetriť, podľa Kamenického by mala odísť.

Minister Krajniak si vie predstaviť aj vládnutie v rozpočtovom provizóriu, no to by podľa neho znamenalo absenciu viacerých opatrení, napríklad pomoci s cenami energií. Považuje za potrebné o rozpočte rokovať.

Krajniak tiež priznal, že v koalícii vetoval použitie výdavkových limitov v návrhu rozpočtu na budúci rok. Dôvodom bola nutnosť škrtov, s ktorými nesúhlasí.

Riešenie vidí v rokovaniach, ku ktorým má dôjsť budúci rok na jar. Má sa pri nich nanovo nastavovať plán obnovy, keďže sa slovenská ekonomika a nezamestnanosť vyvíja inak ako v pôvodných predpokladoch. "Budeme musieť rokovať s EK," dodal Krajniak.

Kamenický ocenil, že minister práce zobral veto na seba. Upozornil však, že k výdavkovým limitom sa vláda sama prihlásila. Má ich v programovom vyhlásení a dala si ich aj do plánu obnovy.

Problém Kusý

Remišová verí, že všetci poslanci budú hlasovať za schválenie rozpočtu. Pellegrini však odkázal, že Hlas predstavený rozpočet nepodporí. Obaja sa zhodli, že keby vopred vedeli o obvineniach bývalého starostu Nového Mesta, ktorý kandidoval za primátora Bratislavy Rudolfa Kusého, nepodporili by ho vo voľbách.

Hlas mu vyjadril podporu len preto, lebo chcel na tomto poste zmenu. Remišová skonštatovala, že strana Za ľudí Rudolfa K. finančne nepodporila a nebol ich straníckym kandidátom, ale kandidátom širšej koalície. Na margo referenda Pellegrini vyjadril obavy, že sa na ňom viac ako 50 percent ľudí nezúčastní.