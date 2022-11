K novele Trestného zákona vzniesli 597 pripomienok

Justíciu deformujú aj neprimerane vysoké tresty, ktoré sa vymykajú európskym zvyklostiam.

BRATISLAVA. K novele Trestného zákona vzniesli subjekty 597 pripomienok, z toho 197 zásadných a jednu hromadnú.

Návrh z dielne rezortu spravodlivosti bolo možné pripomienkovať do pondelka 21. novembra. Vyplýva to z informácií zverejnených na legislatívnom portáli slov-lex.sk.

Vláda by mala rozhodnúť začiatkom roka

Pôvodne bola lehota na pripomienkovanie stanovená do 2. decembra. "Skrátenie lehoty sme avizovali s viac ako týždňovým predstihom, takže naozaj nikto nemôže byť ukrátený o právo vyjadriť sa k návrhu zákona.

Dôvodom skrátenia lehoty je snaha ministerstva uskutočniť potrebné rozporové konania ešte v decembri s cieľom predložiť návrh na rokovanie vlády začiatkom budúceho roka," uviedli z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Tento postup považuje rezort za lepší ako parciálne novelizácie cez poslanecké návrhy, ktorých problematika môže byť riešená komplexne v rámci vládneho materiálu.

"Návrh zákona bol v pripomienkovom konaní približne 60 dní. To je dostatočne dlhá doba na to, aby každý, kto mal o to záujem, mohol pripraviť vlastné pripomienky," dodali.

Prehnané trestné sadzby

Predstavitelia Najvyššieho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a Slovenskej advokátskej komory v spoločnom vyhlásení v pondelok 21. novembra uviedli, že trestná politika na Slovensku je v súčasnosti deformovaná neprimerane vysokými trestnými sadzbami, ktoré sa pri niektorých skutkových podstatách vymykajú európskym zvyklostiam.

Vyjadrili presvedčenie, že pripravovaná legislatíva môže byť dobrou šancou na posun trestného práva viac smerom k osvedčeným princípom európskej právnej tradície.

Návrh novely Trestného zákona predložila za rezort spravodlivosti ešte v septembri opätovne do medzirezortného pripomienkového konania exministerka Mária Kolíková (SaS). Jej nástupca Viliam Karas považuje reformu trestných kódexov za jednu z priorít.

Navrhovaná legislatíva chce okrem iného motivovať sudcov k ukladaniu alternatívnych trestov. Priniesť má aj lepšiu vymožiteľnosť náhrady škody či zvýšenie hranice malej škody na 500 eur.