V siedmich bodoch smerujeme s lekármi k dohode, tvrdí Heger. Problémom sú platy

Matovič trvá na svojej ponuke.

BRATISLAVA. V siedmich bodoch smerujeme k dohode, informoval po rokovaní s Lekárskym odborovým združením premiér Eduard Heger (OĽaNO). Dodal, že dohoda stojí na ôsmom bode týkajúcom sa platov.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) trvá na svojej ponuke zvýšiť základné platy lekárov medziročne o 35 percent v prípade praxe lekárov 20 a viac rokov. Na platy tak podľa neho pôjde o 309 miliónov eur viac. Šéf rezortu financií zdôraznil, že ide o finálnu ponuku.

„Je to veľmi štedrá ponuka, je to prejav mimoriadnej úcty voči lekárom," povedal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Lekárske odborové združenie pritom podľa neho naďalej žiada o zvýšenie platov o 59, resp. o 44 percent podľa dĺžky praxe.

„Požiadali sme ich, nech nám zajtra do 12:00 dajú definitívnu odpoveď," povedal Matovič. Lekárov poprosil, aby ponuku od vlády prijali.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) doplnil, že pokračujú ďalšie rokovania, na ktorých sa doladia technické detaily.

"Hlavné body sú dohodnuté, hľadáme cesty, akým spôsobom to najrýchlejšie dostať do legislatívy," vysvetlil. Verí, že do konca utorkových rokovaní bude hlavný náčrt vyladený na 95 percent.