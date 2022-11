Zvolenského sudcu antirúškara z talára nevyzliekli. Harabin na senát kričal, že pôjde do Leopoldova

Zvolenský sudca Miľan tvrdil, že si chcel len chrániť život a zdravie.

BRATISLAVA. Ešte asi na žiadnom disciplinárnom pojednávaní so sudcami nebolo na Najvyššom správnom súde tak plno, ako na utorkovom pojednávaní so zvolenským antirúškarom Daliborom Miľanom.

Stíhaného sudcu prišli podporiť takmer dve desiatky prívržencov konšpiračnej scény, medzi ktorými nechýbali ani exminister spravodlivosti Štefan Harabin či odsúdený youtuber Rudolf Vaský.

„Táto plechovica berie štyritisíc eur. Leopoldov vás čaká všetkých!,“ vykrikoval Harabin po vynesení rozhodnutia. Vzápätí ho už z pojednávacej miestnosti vyviedla justičná stráž. Cestou ešte odkazoval sudcom, že všetko skončí aj tak v Luxemburgu.

Rozhorčil ho verdikt, podľa ktorého by okresný sudca Miľan síce nemal prísť o talár, no dostane finančný trest. Na rok mu znížia plat o 60 percent. To všetko za odmietanie rúška v čase vrcholiacej pandémie covid-19 v úvode minulého roka.