Drastické šetrenie či strata desiatok tisíc pracovných miest? Matoviča čaká najťažšie obdobie

Ak sa nezmení zákon, od mája nastanú drastické časy

BRATISLAVA. Uplynul piaty máj 2023. Vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) s nedostatočnou menšinovou podporou asi 73 poslancov predstupuje pred plénum parlamentu. Najbližšie hlasovanie ukáže, či pôjde o jej posledné hodiny pri moci.

Keďže dlh Slovenska prekročil 50 percent HDP a blíži sa k hranici 60 percent HDP, automaticky sa aktivoval mechanizmus ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vláda podľa neho musí požiadať poslancov o vyslovenie dôvery.

Vláda hlasovanie buď prežije, alebo padne. Potom by sa prezidentka Zuzana Čaputová prvýkrát od čias prezidenta Ivana Gašparoviča spred dvanástich rokov ocitla v situácii, keď bude môcť rozhodovať o tom, kto povedie krajinu do najbližších volieb.

Toto nie je fiktívny scenár. Ide o takmer isté vyvrcholenie najbližších najnáročnejších mesiacov, ktoré šéf koalície a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) zažije.

Bez ohľadu na to, či vláda hlasovanie o dôvere prežije, Matovič sa okamžite nebude môcť dotknúť asi miliardy eur z rozpočtu, a v rozpočte na rok 2024 bude musieť skresať výdavky štátu asi o šesť miliárd eur.

"Bolo by to pre ekonomiku drastické. Platy by klesli o tri percentá, zaniklo by vyše 30-tisíc pracovných miest," hovorí predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth.