Snaha o podpísanie memoranda medzi vládou a lekárskymi odborármi stroskotala

Ak lekári podajú hromadné výpovede, Lengvarský navrhne vláde zavedenie núdzového stavu.

BRATISLAVA. Snaha vlády uzatvoriť s Lekárskym odborovým združením memorandum nateraz stroskotala.

Po rokovaní Ústredného krízového štábu to povedal premiér Eduard Heger.

Lekárski odborári podľa neho v utorok večer prišli s ďalšími požiadavkami, ktoré chceli zapracovať do pracovných zmlúv.

Podľa neho by to znamenalo dodatočné zvýšenie o 120 miliónov eur, čím by účet na platy zdravotníkov dosiahol 430 miliónov eur. Predseda vlády požiadal lekárov, aby výpovede stiahli.

Vláda podľa neho ponúka stabilizačný príspevok, a to nielen pre lekárov, ale pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Pre lekárov má stabilizačný príspevok predstavovať 10-tisíc eur, tí s atestáciou by zároveň dostali tisíc eur za každý rok praxe. Pre ostatných zdravotníkov má byť príspevok päťtisíc eur.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pripomenul, že pri siedmich bodoch memoranda existuje s lekárskymi odbormi zhoda.

Sú medzi nimi posilnenie personálu v nemocniciach, navýšenie platov sestier, viac medikov, zmeny pri dosiahnutí atestácií aj určité záruky v rámci stratifikácie nemocníc.

Lengvarský zároveň navrhne vláde zavedenie núdzového stavu od 1. decembra, pokiaľ lekári naplnia hrozbu hromadných výpovedí. Premiér však verí, že to nebude potrebné.